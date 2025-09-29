Diretta Giugliano Sorrento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal De Cristofaro per la settima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA GIUGlIANO SORRENTO, EVITARE UNA NUOVA SCONFITTA

Il calcio d’inizio della diretta Giugliano Sorrento è stato fissato per lunedì 29 settembre 2025 alle ore 20:30. Presso lo Stadio Alberto De Cristofaro si sta per tenere un derby fra due formazioni campane che non sembrano essere partite nel modo migliore in questa stagione 2025/2026 a giudicare dai posti occupati in classifica.

I gialloblu si piazzano infatti in solitaria appena fuori dalla zona retrocessione con i loro cinque punti ed arrivano da due sconfitte consecutive patite contro la Salernitana in casa prima ed il Cosenza, subendo un poker, in trasferta poi. L’intenzione è quella di risollevarsi nel più breve tempo possibile così da non doversi guardare alle spalle.

Pure il Sorrento non se la sta passando molto bene ed è anzi in una situazione peggiore rispetto a quella ora vissuta dai padroni di casa della settima giornata. I rossoneri nelle sei sfide già affrontate hanno racimolato appena tre pareggi e quindi altrettanti punti al pari del Siracusa senza superare il terz’ultimo piazzamento.

Tutte e due queste squadre hanno bisogno di ricompattarsi e cambiare marcia se non vorranno vivere un’intera annata calcistica piena di apprensioni e la graduatoria ancora corta rappresenta un’opzione da cogliere così da compiere un balzo in avanti se lavoreranno in maniera produttiva.

DIRETTA GIUGLIANO SORRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Giugliano Sorrento in streaming sull’applicazione di Now Tv. In alternativa potrai usare lo stesso metodo con Sky Go se sei abbonato a Sky, che stasera trasmetterà questa partita pure in televisione per chi volesse sintonizzarsi infatti sul canale Sky Sport 255.

DIRETTA GIUGLIANO SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Mirko Cudini non dovrebbe rinunciare al modulo 4-4-2 con Russo in porta, D’Avino, Del Fabro, Caldore e Milan sulla linea a quattro di difesa, Borello, Zammarini, Peluso e D’Agostino nel mezzo ed Isaac insieme a Nepi davanti se valutiamo le probabili formazioni della diretta Giugliano Sorrento. Sul fronte opposto mister Conte riproporrà invece il modulo 3-5-2 dall’inizio per gli ospiti di giornata con Harrasser fra i pali, Fusco, Di Somma e Carillo come difensori, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianiello e Colombini a centrocampo, D’Ursi e Sabbatani in attacco.

DIRETTA GIUGLIANO SORRENTO, LE QUOTE

Le quote della diretta Giugliano Sorrento riguardanti l’esito finale risultano essere leggermente discordanti per due agenzie di scommesse importanti come Sisal e Snai. Entrambe ritengono in ogni caso che i padroni di casa siano i favoriti per la conquista dele successo pagando il segno 1 a 2.00. Tuttavia, la prima reputa che gli ospiti abbiano maggiori chances di pareggiare, con l’x a 3.20, che di vincere, con il 2 posto a 3.50, mentre la seconda ha un’opinione contraria: 3.35 per il pari e 3.25 per il trionfo dei rossoneri.