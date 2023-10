DIRETTA/ Giugliano Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA GIUGLIANO TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Giugliano Taranto presenta due formazioni che si ritrovano rispettivamente al sedicesimo e nono posto in classifica. Guardando le statistiche, partiamo dai padroni di casa che si ritrovano ad essere il peggior attacco dell’intero campionato con solamente due marcature, che portano la firma di Nocciolini e De Sena. Un andamento offensivo decisamente da migliorare per la formazione campana che risulta essere anche tra le peggiori difese di questo campionato.

Con 9 reti subite, solamente quattro squadre hanno preso più gol rispetto ai campani gialloblù. Taranto che si affaccia all’incontro con 8 punti collezionati schierandosi al nono posto. Una partita in meno per il Taranto giocata con 7 gol realizzati e 5 subiti. Di questi 7 gol ben tre portano la firma del brasiliano Antonino Lui, 2, invece, per l’ex Palermo e Avellino Kanoute. I restanti due gol sono stati segnati da Fabbro e Cianci. Per la formazione ospite in trasferta quattro punti collezionati sui 9 totali disponibili. (Marco Genduso)

GIUGLIANO TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Taranto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giugliano Taranto in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GIUGLIANO TARANTO: PUGLIESI IN SERIE POSITIVA

La diretta Giugliano Taranto, in programma domenica 8 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. Di fronte due squadre che vivono situazioni abbastanza differenti: i campani hanno già cambiato allenatore e si presentano a questa sfida con soli cinque punti in sei partite disputate. Sul fronte opposto l’undici pugliese ha inanellato otto punti in cinque sfide e nell’ultimo turno ha ottenuto un buon pareggio contro l’Audace Cerignola.

GIUGLIANO TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Giugliano Taranto, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Alberto De Cristofaro” di Giugliano in Campania. In casa campana tanti dubbi legati all’arrivo del nuovo tecnico Valerio Bertotto che, probabilmente, continuerà a puntare sul 3-5-2 utilizzato dal suo predecessore. Stesso modulo che proporrà il tecnico ospite Eziolino Capuano, il quale per questa gara dovrebbe rinunciare a Enrici, non al meglio della condizione. Il tandem offensivo rossoblù, invece, sarà composto da Kanoute e Cianci.

GIUGLIANO TARANTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Giugliano Taranto danno per favorita la squadra pugliese con il segno 2 proposto a 2.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dell’undici gialloblù è dato a 2.70 mentre il pareggio si gioca a 3.45.











