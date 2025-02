La diretta Giugliano Turris, valida per il campionato di Serie C, andrà in onda venerdì 28 febbraio 2025 alle 20:30. Si troveranno di fronte due squadre con obiettivi opposti, il Giugliano, in lotta per un posto nei playoff, sta attraversando un periodo di ottima forma, con quattro risultati utili consecutivi, di cui tre vittorie. Con 41 punti, la squadra campana si trova saldamente nella parte alta della classifica, settima a soli pochi punti dalla zona che garantisce l’accesso alla fase finale del campionato.

Al contrario, la Turris vive un momento estremamente difficile, occupando la diciannovesima posizione con soli 6 punti, distanti ben 27 lunghezze dalla zona salvezza. Il cammino della Turris è stato segnato da una difesa fragile e un attacco inefficace, con i numeri che parlano chiaro: seconda peggior difesa e secondo peggior attacco del girone C. L’ultima vittoria della Turris risale proprio all’andata contro il Giugliano, ormai ad ottobre 2024, quando i pugliesi si imposero con un netto 2-0. Ora, il Giugliano ha l’opportunità di consolidare la propria posizione, mentre la Turris dovrà dare tutto per sperare in un miracolo salvezza.

