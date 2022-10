Diretta/ Giugliano Virtus Francavilla (risultato 0-0) streaming video: si gioca, via!

DIRETTA GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo ad analizzare i numeri che ci portano alla diretta di Giugliano Virtus Francavilla. Al momento c’è equilibrio tra le due squadre che gravitano nella parte bassa della zona playoff. I padroni di casa sono sotto di due posizioni e due punti nella nona casella con 8 punti. A frenare la crescita è stato il ko dell’ultimo turno che è andato a pareggiare un bilancio con due successi, due pareggi e anche due sconfitte. I gol fatti fino a questo momento sono dieci con sette reti invece incassate.

Dall’altro lato c’è una Virtus Francavilla che dopo aver pareggiato nel primo turno nelle successive cinque gare di campionato ha alternato a una vittoria una sconfitta. I punti sono dieci con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Difficile giudicare l’attacco che ha siglato sette reti, meglio la difesa con sei gol incassati. I migliori marcatori della partita sono da un lato il pifferaio magico Piovaccari con tre reti e dall’altra Patierno che di gol invece ne ha segnati quattro. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giugliano Virtus Francavilla, sabato 8 novembre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Giugliano Virtus Francavilla, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Giugliano, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Sfida tra outsider, il Giugliano al ritorno tra i professionisti si sta dimostrando un osso duro per tutti: dopo il poker alla Turris in campionato i campani sono incappati in una sconfitta a Messina ma il riscatto è stato immediato in Coppa Italia con la vittoria in casa del Latina.

La Virtus Francavilla sta alternando vittorie e sconfitte, in casa i pugliesi hanno piegato Gelbison e Fidelis Andria perdendo però in trasferta in campionato sul campo del Monterosi Tuscia e in Coppa Italia tra le mura amiche contro il Potenza. In classifica la Virtus Francavilla a quota 10 punti è comunque agganciata al treno delle quinte in classifica, 2 punti indietro c’è il Giugliano che ha comunque già vinto 2 partite in questo avvio di stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Giugliano Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per il Giugliano, Raffaele Di Napoli schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi, Poziello, Zullo, Biasiol, Oyewale, De Rosa, Ceparano, Giadestony, Iglio, Nocciolini, Salvemini. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Antonio Calabro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Avella, Miceli, Caporale, Idda, Cisco, Tchetchoua, Pierno, Murilo, Maiorino, Ekuban, Patierno.

GIUGLIANO VIRTUS FRANCAVILLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Giugliano Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Giugliano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











