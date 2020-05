Diretta gol Serie A in chiaro/ Spadafora chiama il modello tedesco: polemica con Rai

Pubblicità

E’ nuova polemica per il calcio italiano, dopo le ultime parole del Ministro dello sport Spadafora sulla proposizione anche in Italia di una diretta gol in chiaro per la Serie A, una volta che chiaramente si ripartirà con la stagione calcistica: ovvero un programma che riporti in chiaro i gol e le azioni salienti di più match in diretta in contemporanea, che verrebbe trasmesso in chiaro. Dopo dunque la battaglia perché fosse disponibile in chiaro la sfida tra Juventus Inter di fine febbraio, ecco che il ministro torna alla carica rifacendosi al modello tedesco ed entrando in aperto conflitto con Lega e broadcaster (che già stanno battagliano sulla questione del pagamento dell’ultima rata per i diritti tv della Serie A). Nei giorni scorsi lo stesso Spadafora aveva dichiarato al Tg3: “Partite visibili in chiaro? In molti mi hanno chiesto di fare come in Germania, dove c’è diretta gol in chiaro. Dovremmo pensarci anche in Italia, questo eviterebbe assembramenti ad esempio al bar, considerando che gli stadi sono a porte chiuse. Io sono disponibile”.

I LIMITI DELLA LEGGE MELANDRI

Ma oltre alla “disponibilità” di un membro di governo sull’argomento, pure non mancano grandi difficoltà per la riproposizione di partite, o spezzoni di esse, in chiaro. In primis quelle poste dalla Legge Melandri, firmata nel settembre del 2008 e che a questo punto andrebbe completamente superata. Si legge infatti nel decreto che “gli operatori di comunicazione sono tenuti ad esecutare i diritti audiovisivi” solo sulla propria piattaforma, senza “subconcedere a terzi, in tutto o in parte, tali diritti”. Di fatto senza rivoluzionare tale legge, i contratti di Sky e DAZN rimangono validi e dunque non sarebbe possibile per loro ritrasmettere in chiaro tal eventi. Sarebbe comunque possibile bypassare la legge, proponendo una modifica o programmando una “diretta gol” che vada in onda con qualche minuto di ritardo rispetto alla diretta sulle piattaforme private.

I NO DI CLUB E DELLA RAI

Ma il progetto ha incassato subito i pesanti NO di club della Serie A come pure della Rai (tra le prime indiziate ovviamente alla trasmissione in chiaro di questa “diretta gol per la Serie A”. Da una parte infatti la Lega non vorrebbe che tale nuova novità incrinasse ulteriormente i già tesissimi rapporti con i broadcaster (Sky, DAZN e Img) sulla questione del pagamento dell’ultima rata per i diritti tv). E pure la proposizione di una diretta gol creerebbe non pochi problemi nella creazione del calendario delle prossime giornate: servirebbero più partite in determinate fasce orarie già fissate e potrebbe non essere semplice gestire la programmazione, tenuto anche conto della possibilità che si termini il campionato con la formula dei play off-play out.

Ma pure la tv pubblica non pare troppo d’accordo sulla proposta. Come iscritto sempre nella Legge Melandri e come ci ricorda oggi anche Repubblica, il bando che assegna a Sky e DAZN il diritti tv per la trasmissione a pagamento della Serie A non prende in considerazione l’ipotesi di una trasmissione in chiaro: dunque tali diritti non sono mai stati messi in vendita. E se arbitrariamente la Serie A decidesse di concedere tali diritti per una o più partite a una televisione, certo le concorrenti avrebbero materia per portare tutti in tribunale, con l’accusa di turbativa della concorrenza. L’Assemblea dei giornalisti di Raisport ha espresso parere chiarissimo in tal senso: “Se si deroga alla legge Melandri aprendo i diritti tv criptati e autorizzandone la trasmissione in chiaro, allora bisogna aprire anche i diritti tv a tutti gli operatori televisivi. Altrimenti si darebbe un ingiusto vantaggio alle pay tv che si troverebbero ad avere un pubblico potenziale moltiplicato con palese vantaggio dal punto di vista pubblicitario e d’immagine. Quindi la proposta del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha senso solo se redistribuisce i diritti a tutti. Altrimenti si rischierebbe una gravissima violazione delle regole della concorrenza”.

IL MODELLO TEDESCO E’ GIA’ FINITO

Ma ultimo dettaglio non di poca importanza sulla vicenda, è certo il riferimento che lo stesso Spadafora fa, riproponendo il suo progetto di far vedere le partite, o spezzoni di esse in chiaro dopo la ripresa della Serie A, al tanto decantato modello tedesco. Che pure non c’è più. Come è noto da tempo le Pay tv in Germania hanno presto trovato un accordo con la Bundesliga sulla questione dei diritti tv (mentre da noi ancora lo scontro è furente): per rilanciare il calcio dopo lo stop per l’emergenza coronavirus si era dunque deciso di trasmettere in chiaro una diretta gol per le partite in contemporanea per il sabato pomeriggio dalle ore 15.30. Ma dopo due sole giornate l’esperimento è terminato: da questo fine settimana infatti chi vorrà vedere le partite del primo campionato tedesco dovrà pagare, come accadeva già prima dello stop per la pandemia. Insomma non sono pochi i problemi e i nodi che Spadafora dovrebbe affrontare per portare a termine il proprio progetto: tenuto poi conto che ancora non è detto che la Serie A riparta, e soprattutto, che giunga a regolare termine.



