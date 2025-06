DIRETTA GOLDEN GALA 2025: LA DIAMOND LEAGUE A ROMA

È la notte più bella dell’anno per l’atletica in Italia, infatti oggi, venerdì 6 giugno, sarà la sera della diretta Golden Gala 2025, il meeting italiano della Diamond League che porta allo stadio Olimpico di Roma buona parte delle stelle mondiali dell’atletica leggera internazionale, oltre ovviamente a tutti i nomi più amati fra gli azzurri, che stanno vivendo anni felici nello sport simbolo delle Olimpiadi. L’anno scorso il Golden Gala era stato collocato a fine agosto, quindi dopo i Giochi di Parigi, quest’anno invece eccoci a Roma già all’inizio di giugno, è il primo dei meeting europei del circuito in questa edizione 2025.

La stagione sarà incentrata sui Mondiali che saranno a Tokyo ma alla metà del mese di settembre, quindi manca ancora tantissimo. Non è detto che sia un male: per il momento il pensiero della rassegna iridata è ancora piuttosto lontano e quindi si potrebbero vedere prestazioni interessanti dal punto di vista cronometrico nella diretta Golden Gala 2025, perché non ci saranno ancora particolari carichi di lavoro. In ogni caso lo spettacolo è assicurato e avremo tanta Italia, quindi adesso analizziamo meglio il programma di questa ricca serata…

GOLDEN GALA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Le fasi salienti saranno visibili in chiaro per tutti su Rai 2 con la diretta Golden Gala 2025 in tv, quindi sito e app di Rai Play saranno disponibili per tutti per la diretta streaming video.

LA DIRETTA GOLDEN GALA 2025 SU RAIPLAY

DIRETTA GOLDEN GALA 2025: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI SPICCO

Avremo una prima fase dalle ore 19.15 per la diretta Golden Gala 2025, con il via in compagnia del salto con l’asta, il lancio del disco e il salto triplo, tutti al femminile, poi dalle ore 21.04 cominceranno anche le gare in pista allo stadio Olimpico di Roma. Citazioni in realtà doverose sono però quelle per altre gare sulle pedane, come il ritorno di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, il getto del peso maschile con Leonardo Fabbri e Zane Weir e il salto in lungo che vedrà in gara Mattia Furlani, il grande talento emergente e ormai solidissima realtà anche a livello internazionale.

In pista potremmo citare come momenti di punta per i colori italiani le gare di Nadia Battocletti sui 5000 metri femminili dalle ore 21.31 e di Lorenzo Simonelli sui 110 hs alle ore 22.27, mentre la gara regina vedrà la presenza di Filippo Tortu e Chituru Ali, anche se i favoriti dei 100 metri saranno altri quasi in chiusura di serata, cioè per la precisione alle ore 22.38, per l’atto più veloce e solitamente più atteso, anche nella diretta Golden Gala 2025.