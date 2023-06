DIRETTA GOLDEN GALA FIRENZE 2023/ Video streaming Rai 3: quali italiani da copertina? (oggi 2 giugno)

DIRETTA GOLDEN GALA FIRENZE 2023: GLI ITALIANI

Saranno tanti, lo abbiamo già detto, gli italiani che parteciperanno al Golden Gala Firenze 2023: si tratta della tappa della Diamond League di casa nostra, e naturalmente gli azzurri saranno presenti in massa. La gara più attesa sarebbe stata quella dei 100 metri, ma in assenza di Marcell Jacobs ricordiamo che ci sarà comunque Samuele Ceccarelli, che per due volte (Assoluti Italiani ed Europei indoor) lo ha battuto sui 60.

Diretta Golden Gala 2022/ Streaming video Rai 3: rimpianti Tamberi, Tortu terzo

Il compagno di Jacobs nella 4×100 che ha vinto l’oro alle Olimpiadi, Filippo Tortu, sarà presente al Golden Gala Firenze 2023 ma si cimenterà nei 200 metri, che sono la sua gara di riferimento; poi abbiamo già citato Larissa Iapichino nel salto in lungo, una delle principali protagoniste della serata allo stadio Ridolfi, così come Roberta Bruni che sarà in pedana per il salto con l’asta. Inoltre, avremo il neo italiano Andy Diaz: il cubano, bronzo ai Panamericani del 2019 e argento ai Bislett Games 2021 di Oslo (evento che fa parte della Diamond League), ha da poco ottenuto il passaporto tricolore e gareggerà, nella diretta del Golden Gala Firenze 2023, nel salto triplo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GOLDEN GALA FIRENZE/ Streaming Rai: Iapichino sesta, Ingebrigtsen record!

DIRETTA GOLDEN GALA FIRENZE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv del Golden Gala Firenze 2023 sarà fornita dalla televisione di stato: l’emittente si collegherà alle ore 20:00 e dunque garantirà la trasmissione in chiaro dell’evento, che sarà in esclusiva su Rai 3. Sarà la stessa Rai, in assenza di un televisore, a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso vi dovrete rivolgere al sito di Rai Play oppure installare la relativa app. Ricordiamo poi che sul portale ufficiale dell’evento, cioè rome.diamondleague.com, potrete visionare il programma delle gare oltre a consultare notizie utili sul meeting di atletica. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GOLDEN GALA FIRENZE 2023 SU RAIPLAY

DIRETTA GOLDEN GALA 2020/ A Roma Filippo Tortu è terzo, Tamberi secondo nell'alto

A CASA NOSTRA!

Il circuito della Diamond League fa tappa a casa nostra: venerdì 2 giugno, festa nazionale in Italia, vivremo infatti il Golden Gala Firenze 2023. Appuntamento che ufficialmente sarebbe sotto il nome di Roma, ma quest’anno si gareggia allo stadio Ridolfi nel capoluogo toscano: l’inizio delle ostilità è previsto alle ore 18:30 con la gara del lancio del disco. Il Golden Gala Firenze 2023, lo abbiamo detto, rientra nel programma della Diamond League, il circuito della grande atletica internazionale: abbiamo già vissuto le tappe di Doha e Rabat, ora tocca a noi.

Come sempre, almeno per quanto riguarda questa stagione, bisogna ricordare che gli atleti impegnati in queste competizione hanno come punto di arrivo i Mondiali estivi, prima ancora che le Olimpiadi che sanciranno poi il termine del percorso; nella diretta del Golden Gala Firenze 2023 chiaramente saranno tanti gli italiani che gareggeranno a caccia del titolo, l’assente di lusso sarà invece Gianmarco Tamberi che non prenderà parte alla gara del salto in alto (dalla quale è assente anche il grande rivale Mutaz Barshim, mentre ci sarà Sanghyeok Woo).

DIRETTA GOLDEN GALA FIRENZE 2023: IL PROGRAMMA

Sarebbe lungo parlare in maniera particolare dell’intero programma del Golden Gala Firenze 2023. Avendo già detto che si parte alle ore 18:30, altri appuntamenti di rilievo sono sicuramente il salto con l’asta femminile (ore 19:43) con la presenza di Roberta Bruni (ed Elisa Molinarolo) e il salto in lungo femminile con Larissa Iapichino (ore 20:42). La gara regina sarà inevitabilmente quella dei 100 metri, che scatterà appena prima dei 1500 metri femminili: purtroppo Marcell Jacobs salterà anche questa tappa, ma in pista avremo se non altro Samuele Ceccarelli che per due volte in stagione lo ha battuto sui 60 metri.

Avremo poi i 200 maschili, i 110 ostacoli maschili, appunto il salto in alto ma anche i 100 metri femminili, questi purtroppo senza le giamaicane al via ma anche senza la presenza di italiane (sarà sostanzialmente un affare tra statunitensi, con ben quattro al via, e britanniche perché il Regno Unito schiera Dina Asher-Smith e Imani Lansiquot). Alice Mangione ci proverà invece nei 400 metri: insomma, c’è tanta carne al fuoco nella diretta del Golden Gala Firenze 2023, noi non vediamo l’ora che allo stadio Ridolfi si cominci a gareggiare e che gli italiani possano farsi valere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA