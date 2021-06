Diretta Golden Gala Firenze/ Streaming video Rai: tappa italiana in Diamond League

DIRETTA GOLDEN GALA FIRENZE: TAPPA DI DIAMOND LEAGUE!

Il Golden Gala Firenze è una tappa che fa parte della Diamond League 2021: giovedì 10 giugno, con inizio delle gare alle ore 18:45, torna la grande atletica e questa volta possiamo dire con soddisfazione che saremo a casa nostra. In questo momento il Golden Gala rappresenta, né più né meno, una marcia di avvicinamento alle Olimpiadi: il grande obiettivo di qualunque atleta è questo, perché si lavora su base quadriennale e, causa pandemia, l’asticella è stata spostata più avanti di un anno, cosa che comunque non cambia le aspettative.

Questa sera per la Diamond League 2021 il piatto è ricco: ci si concentra in particolar modo, almeno per quanto riguarda le gare degli italiani, sui nomi di Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino che saranno due dei nomi di punta presenti alla diretta del Golden Gala Firenze, e per entrambi la marcia di avvicinamento a Tokyo prevede oggi delle gare che possono riassumere molto bene quello che li attenderà. Tra poco allora sarà il momento di lasciar parlare la pista perché si apriranno le danze…

DIRETTA GOLDEN GALA FIRENZE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del Golden Gala Firenze, tappa della Diamond League 2021, sarà disponibile su Rai Tre e dunque in chiaro per tutti, ma bisogna specificare che il collegamento televisivo partirà soltanto dalle ore 20:00. In alternativa sarà possibile seguire le gare di atletica anche con il servizio di diretta streaming video, armandosi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone e utilizzando il sito o l’app ufficiali di Rai Play, che non comportano costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GOLDEN GALA FIRENZE: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino, le due speranze italiane nella diretta del Golden Gala Firenze. Gimbo ha appena saltato 2.20 al Meeting di Hengelo e nella gara del salto in alto si dovrà confrontare con Ilya Ivanyuk, attualmente il numero 1 al mondo, e Mutaz Barshim che rappresentano degli avversari credibilissimi in vista delle Olimpiadi, Tamberi sa dunque che questa tappa del Golden Gala 2021 sarà molto importante per testare la sua condizione e verificare eventualmente quale sia la distanza rispetto ai rivali. La Iapichino invece sarà impegnata nel salto in lungo: primatista del mondo juniores su gare indoor, dovrà vedersela con Malaika Mihambo, Marina Bekh-Romanchuk e Ivana Spanovic. Stiamo parlando di oro, argento e bronzo mondiali: niente male davvero come presenza al Golden Gala Firenze, vedremo se Larissa saprà farsi valere contro avversarie di questo calibro…



