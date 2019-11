Diretta Gozzano AlbinoLeffe/ Streaming video tv: seriani lanciati (Serie C)

Gozzano AlbinoLeffe, che verrà diretta dal signor Andrea Bordin, vale per la tredicesima giornata nel campionato di Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 3 novembre per una partita che nel girone A interessa particolarmente la zona bassa della classifica. Realtà che è attuale per il Gozzano, che punta la seconda salvezza consecutiva: nell’ultimo turno è arrivato un bel pareggio interno contro il Pontedera, una delle squadre che sono attualmente in corsa per la promozione diretta: i piemontesi dunque hanno dimostrato di essere vivi ma adesso cercano la continuità dei risultati per spiccare definitivamente il salto. Non sarà facile contro i seriani, che hanno triturato l’Alessandria una settimana fa: quattro gol a Gorgonzola ci hanno detto di come questa squadra possa seriamente ambire ad un posto nei playoff, dopo qualche stagione complicata. Andiamo dunque a leggere le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni, mentre aspettiamo che abbia il via la diretta di Gozzano AlbinoLeffe.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gozzano AlbinoLeffe non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma sappiamo ormai che le partite del campionato e della Coppa Italia di Serie C sono state acquistate (per l’ennesima stagione) dal portale Eleven Sports, che di conseguenza le fornisce in diretta streaming video. Sarà dunque possibile abbonarsi al servizio, con una sottoscrizione stagionale, oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, il cui prezzo è stato fissato all’inizio del campionato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO ALBINOLEFFE

Per Gozzano AlbinoLeffe David Sassarini non dovrebbe cambiare il suo 4-2-3-1: avremo dunque Crespi protetto dai due difensori centrali Uggè ed Emiliano, con Tumminelli e Tordini che correranno lungo le fasce dando una mano alla mediana, nella quale sono chiamati ad agire Gemelli e Guitto. Davanti a questa cerniera ecco i trequartisti: l’esperienza e la qualità di Fedato, doppietta domenica scorsa, da sinistra con Tomaselli dall’altra parte del campo, Spina sarà il trequartista in appoggio alla prima punta che dovrebbe essere Bukva. Ovvie conferme per l’AlbinoLeffe, disposto con il 3-4-1-2 da Marco Zaffaroni: da valutare Giorgione, dunque Gelli trequartista a supporto di Kouko (che dovrebbe tornare titolare) e Ravasio (favorito su Sibilli, anche lui a segno domenica e dunque in ballottaggio concreto) con un centrocampo nel quale Quaini e Genevier formeranno il pacchetto centrale avvalendosi della collaborazione di Gusu e Ruffini, che saranno disposti come esterni. La difesa è a tre: Riva, Canestrelli e Gavazzi proteggeranno l’operato del portiere Savini.

QUOTE E PRONOSTICO

Piemontesi favoriti dal pronostico in Gozzano AlbinoLeffe, come notiamo anche dando uno sguardo alle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la loro vittoria vale 2,55 volte la cifra investita, siamo davvero vicini per le altre due possibilità “secche” e dunque la sfida si preannuncia equilibrata. Il valore sul pareggio, ipotesi regolata dal segno X, è di 2,95 volte la somma messa sul piatto mentre per il successo esterno – segno 2 – il vostro guadagno sarebbe di 2,85 quanto puntato.



