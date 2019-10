Diretta Gozzano Carrarese/ Streaming video tv: quote, toscani favoriti (Serie C)

Gozzano Carrarese, partita che viene diretta dal signor Alberto Ruben Arena, si gioca domenica 6 ottobre con calcio d’inizio alle ore 15:00 e rappresenta una delle sfide per l’ottava giornata del girone A della Serie C 2019-2020. Ancora una volta i toscani sono partiti con la speranza di prendersi la promozione, hanno la squadra per farlo ma stanno faticando a tenere il passo delle migliori, anche se il pareggio rimediato sul campo del Renate si può considerare positivo per come i lombardi stanno affrontando questo inizio di stagione. Corre per la salvezza il Gozzano, al secondo campionato consecutivo in Serie C: i piemontesi sono reduci da un pareggio contro la Pianese che ha confermato la squadra al momento fuori dalla zona retrocessione, ma in un contesto che logicamente non si è ancora definito. Il successo dunque servirebbe ad entrambe, gli obiettivi sono diversi ma la fame di punti ovviamente identica. Vediamo dunque quello che succederà nella diretta di Gozzano Carrarese, intanto possiamo leggere quali siano le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gozzano Carrarese non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO CARRARESE

David Sassarini gioca con il 4-2-3-1 in Gozzano Carrarese: davanti al portiere Crespi agiscono Uggè ed Emiliano con Tumminelli e Tordini a correre lungo le corsie laterali, dovendo occuparsi anche delle combinazioni che arriveranno con la cerniera di centrocampo. Guitto e Barnofsky dovrebbero occupare la zona nevralgica del campo, mentre Gemelli e Rolle (insidiato da Fedato) saranno davanti a loro come esterni offensivi; il trequartista sarà Spina, la prima punta uscirà dal ballottaggio tra Demiro Pozzebon e Bukva. Per Silvio Baldini il modulo è lo stesso: c’è Forte tra i pali, con Mezzoni e Ciancio da esterni mentre Tedeschi e Murolo fanno i centrali di difesa. Agyei potrebbe giocare in mezzo al campo con uno tra Damiani e Cardoselli, occhio a Pasciuti che reclama posto come esterno offensivo dove può tornare utile anche Calderini; in questo caso resterebbe fuori uno tra Tavano, Foresta e Manneh con Infantino che invece non dovrebbe avere problemi nel prendersi la maglia da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Gozzano Carrarese è una partita che nel suo pronostico vede partire favorita la squadra ospite, ma la situazione è sostanzialmente equilibrata: il segno 2 identifica la vittoria dei toscani e vale 2,30 volte la cifra investita, mentre il segno 1 per il successo interno dei piemontesi vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte quanto puntato. Il segno X, che regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 volte la giocata con questo bookmaker.



