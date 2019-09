Diretta Gozzano Giana Erminio/ Streaming video e tv: lombardi al palo (Serie C)

Gozzano Giana Erminio, che sarà diretta dal signor Tommaso Zamagni e si gioca domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo D’Albertas di Gozzano, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Finora due punti in tre partite per i piemontesi, per giunta tutti ottenuti in trasferta, l’ultimo dei quali sul campo della Pistoiese domenica scorsa. Peggio ha fatto però la formazione di Gorgonzola, col Giana Erminio reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali rovinosa contro la matricola Pianese: 0-4 in casa e il Giana non sembra in grado per ora di ripetere i buoni risultati che hanno consolidato il club lombardo nel professionismo nelle ultime stagioni. Il Gozzano invece è a caccia della prima vittoria ma a livello di esperienza sembra aver fatto tesoro del primo campionato di Serie C della sua storia, disputato nella passata stagione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gozzano Giana Erminio, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Gozzano Giana Erminio, domenica 15 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo D’Albertas di Gozzano, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 4-2-3-1 per il Gozzano allenato da Sassarini schierato con: Crespi, Tumminelli, Ugge, Barnofky, Tordini; Palazzolo, Guitto; Concas, Rolle, Tomaselli; Pozzebon. Risponderà con un 3-4-1-2 il Giana Erminio di Riccardo Maspero schierato con: Marenco, Solerio, Gambaretti, Pinto, Gioè, Perna, Dugut, Remedi, Zulli, Pirola, Mutton.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Gozzano favorito per la conquista della vittoria contro il Giana Erminio. Vittoria in casa quotata 2.35, pareggio proposto a una quota di 3.00 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 3.10. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.20, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



