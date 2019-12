Diretta Gozzano Lecco/ Streaming video tv: scontro salvezza (Serie C)

Gozzano Lecco, domenica 1 dicembre 2019 alle ore 17.30 in diretta lo stadio Alfredo D’Albertas di Gozzano, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sfida salvezza con le due squadre separate da 3 punti in classifica, finora piemontesi quintultimi e lombardi quartultimi. Entrambe le compagini sono comunque in zona play out, anche se il Gozzano è comunque reduce da 4 risultati utili consecutivi in campionato. Dopo il pari col Pontedera e la vittoria contro l’Albinoleffe, entrambi ottenuti in casa, il Gozzano ha poi pareggiato a Siena e di nuovo tra le mura amiche contro la Pro Patria, rinviando il successivo match contro la Juventus U23. Il Lecco dopo l’ultimo ko interno contro il Renate ha pareggiato in un altro scontro salvezza, quello con il Giana Erminio, ottenendo comunque 4 risultati utili nelle ultime 5 partite disputate in campionato, mettendo in luce un’inversione di tendenza significativa nei risultati dopo l’arrivo in panchina di Gaetano D’Agostino.

La diretta tv di Gozzano Lecco, match previsto domenica 1 dicembre 2019 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Alfredo D’Albertas di Gozzano, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Gozzano Lecco, domenica 1 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Alfredo D’Albertas di Gozzano, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Gozzano allenato da Sassarini schiererà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Crespi; Tumminelli, Emiliano, Uggè, Rizzo; Rolle, Guitto; Bruzzaniti, Fedato, Tomaselli: Bukva. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Flory, Pedretti, Barreto, Salvestroni, Mutti, Gemelli, Vono, Fasolo, Secondo, Zucchetti, Brollo, Scotto. Risponderà il Lecco guidato in panchina da Gaetano D’Agostino, che opterà su un 3-4-1-2 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Carissoni, Bobb, Moleri, Pastore; Strambelli; Capogna, Giudici. Siederanno in panchina: Jusufi, Magonara, Vignati, Marchesi, D’Anna, Lisai, Scaccabarozzi, Maffei, Chinellato, Nacci, Fall, Negro.

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.15. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.20 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.60.



