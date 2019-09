Diretta Gozzano Novara/ Streaming video tv: derby piemontese (Serie C)

Gozzano Novara, diretta dal signor Paride Tremolada, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo D’Albertas, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 (girone A), che si disputerà in turno infrasettimanale. Ancora un derby piemontese per i padroni di casa del Gozzano, reduci da una bella vittoria sul campo della Pro Vercelli. 1-2 per il Gozzano firmato dalle reti di Pozzebon ed Emiliano che hanno garantito il primo successo in campionato per i rossoblu, saliti a quota 6 punti in classifica. Per il Gozzano un buon momento con la squadra allenata da Sassarini imbattuta da tre partite, come detto alla prima vittoria dopo i pareggi contro Pistoiese e Giana Erminio. Dall’altra parte il Novara dopo il pari a reti bianche in casa del Pontedera è andato incontro ad un altro 0-0, stavolta in casa contro la Pergolettese. Non un risultato particolarmente brillante per gli azzurri, ora chiamati a migliorare il loro rendimento per trovare maggiore continuità e non ritrovarsi troppo staccati dalla vetta del girone A, al momento occupata dal Monza a punteggio pieno.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Gozzano Novara, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO NOVARA

Le probabili formazioni di Gozzano Novara, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Alfredo D’Albertas di Gozzano, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa saranno schierati con un 4-3-3 dal tecnico Sassarini con: Crespi; Di Giovanni, Emiliano, Uggé, Barnofsky; Palazzolo, Gemelli; Rolle, Spina, Tommaselli; Pozzebon. Risponderà il Novara allenato da Simone Banchieri con questo undici titolare schierato con un 4-3-2-1: Marchegiani, Cagnano, Sbraga, Pogliano, Collodel, Bortolussi, Gonzalez, Fonseca, Bianchi, Piscitella, Barbieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Gozzano e Novara, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per gli ospiti. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 2.95, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 2.45. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.35, l’under 2.5 a una quota di 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA