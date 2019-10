Diretta Gozzano Pontedera/ Streaming video tv: quote, granata favoriti (Serie C)

Gozzano Pontedera, diretta dall’arbitro Pashuku, è la sfida in programma oggi, domenica 27 ottobre 2019, valida per la 12^ giornata della Serie C, girone A: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Oggi sarà il classico scontro che vede protagoniste due formazioni opposte per quanto concerne la loro situazione in classifica e con due obiettivi molto diversi e fondamentali. Il Gozzano sta infatti lottando per la salvezza, visto che la sua attuale posizione non è così promettente e sicura come sembra: la parte bassa della classifica, poco più in alto della zona dei play off per la retrocessione, fa paura a una formazione che, nelle ultime cinque gare, ha rimediato due sconfitte e pareggiato in tre occasioni. Il Pontedera, invece, vive una situazione totalmente diversa, con una striscia di risultati positivi dal valore complessivo di 13 punti, con 4 vittorie e un solo pareggio, che mette in risalto l’ottimo stato di forma di questa formazione, che punta ovviamente alla vetta della classifica e alla promozione diretta in serie B.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gozzano Pontedera non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

DIRETTA GOZZANO PONTEDERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-5-1-1 del Pontedera, composto da Mazzini, Cigagna, Risaliti, Ropolo, Pavan, Bruzzo, Caponi, Barba, Mannini e Calcagni potrebbe essere riproposto dall’allenatore Ivan Maria, che pare abbia trovato la soluzione di gioco ideale grazie anche alla voglia dei giocatori di mettere in pratica uno stile molto rapido. Proprio la velocità e i cinque centrocampisti che fanno girare la palla hanno rappresentato la chiave di svolta di molte delle partite che ha visto protagonista questa formazione, focalizzata come non mai verso il raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero una serie di vittorie importanti. Per il Gozzano la rosa standard Crespi, Tumminelli, Uggè, Tordini, Guitto, Emiliano, Rolle, Fedato, Tomaselli, Spina, Barnofsky potrebbe non essere la soluzione ideale e pertanto sono attesi diversi cambiamenti. Per quanto concerne lo stile di gioco, la sfida col Monza ha messo in risalto le diverse difficoltà della formazione padrona di casa, che ha sofferto soprattutto nella fase di ripartenza degli avversari, dando prova di una stabilità sul campo non così costante nel tempo e soprattutto durante il medesimo incontro.

QUOTE E PRONOSTICO

Sul fronte dei pronostici Bwin mette subito in risalto come il Pontedera sia il favorito nella sfida tra le due formazioni, aggiungendo anche la quota Over 2,5, viste appunto le svariate difficoltà palesate durante le recenti partite della squadra padrona di casa.



