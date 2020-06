Diretta Gp virtuale Formula 1 Baku/ Streaming video e tv: Perez e Gasly debuttanti!

Pubblicità

Oggi, domenica 7 giugno è attesa alle ore 19.00 italiane la diretta del Gp virtuale della Formula 1 a Baku: dopo dunque le emozioni sul bagnato di Montecarlo, ecco che i beniamini della F1 tornano a sfidarsi al simulatore, in un’altra gara a colpi di joystick. E davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla sfida: oggi farà da scenario alla diretta del Gp virtuale della Formula 1 il tracciato cittadino di Baku, in Azerbagian, che dal vero nel passato ci ha regalato imprese e sfide al cardiopalma. E benché oggi la battaglia sarà solo di fronte al proprio simulatore, pure non ci attendiamo meno spettacolo. Anche perché anche oggi non mancheranno personaggi di grandissimo spessore, dal vincitore dell’ultima gara al Principato di Monaco Russell fino a Charles Leclerc, vincente in Cina a fine aprile: ma pure vi saranno in pista anche altri personaggi sempre legati al mondo dello sport, com i calciatori Courtois e il nostro Gigio Donnarumma. Ricordiamo che il gp virtuale , atteso alle ore 19.00 sarà poi anticipato da altre due probe al simulatore, una riservata ai piloti della F2 e una per i sim racer professionisti.

Pubblicità

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI FORMULA 1

Come abbiamo riferito prima, la gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente, per la gioia di tutti gli appassionati della F1. Ricordiamo infatti che il Gp Virtuale di Formula 1 sul circuito di Baku sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 19.00 di questa sera su Sky Sport Formula 1 HD (il canale numero 207 della piattaforma) con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Pure sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del Gp dell’Azerbagian per gli abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go. Inoltre segnaliamo che pure il sito ufficiale formula1.com (in particolare nella sua sezione E-sports) seguirà questo evento tramite portale e tutti i profili social ufficiali della Formula 1.

Pubblicità

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 BAKU: I PROTAGONISTI ATTESI

Davvero, come abbiamo riferito prima, anche per la diretta del Gp virtuale della Formula 1 ci attendiamo vera competizione e grande spettacolo, sia pure solo tra le strade virtuali del circuito dell’Azerbaigian. Anche perchè sono attesi in pista protagonisti d’eccezione: come abbiamo detto prima, non mancheranno i veterani delle prove al simulatore come George Russell e Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi e Lando Norris, ma pure vi saranno anche alcuni volti nuovi. Dopo il debutto di Bottas nella prova monegasca, ecco che oggi a Baku saranno Sergio Perez e Pierre Gasly a fare il loro primo ingresso nel mondo del gp virtuali. Ma non saranno i soli debuttanti oggi: pure infatti vedremo nel paddock come ospite speciale anche un volto noto dello sport italiano, ovvero il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Assieme a lui pure ben giurerà anche il numero 1 del Real Madrid Thibaut Courtois, che pure avendo già preso parte a questo genere di prove, pure non ha mai incontrato la gloria.

STREAMING VIDEO DEL GP DI BAKU





© RIPRODUZIONE RISERVATA