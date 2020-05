Diretta Gp Virtuale Formula 1 Brasile/ Streaming video e tv, orario e vincitore

Pubblicità

Questa domenica 3 maggio, è attesa la diretta del Gp virtuale della Formula 1 del Brasile: saranno dunque le curve del tracciato di Interlagos ad ospitare quello che è ormai il quarto appuntamento ai videogiochi con le star del circus della F1, tutte ancora a casa propria visto lo stop al campionato imposto per l’emergenza coronavirus. E davvero, dopo ormai anche le prove di Cina e Melbourne siamo davvero impazienti di rivedere gran parte dei nostri beniamini del campionato di nuovo pronti a sfidarsi a colpi di joystick, nell’attesa di poterli riammirare davanti a volanti non virtuali. E a dir il vero potrebbe ancora essere molto lunga questa attesa: dopo anche le ultime cancellazioni, di fatto il Mondiale della Formula 1 potrebbe non tornare protagonista prima della metà del mese di luglio. Pure però Fia e Liberty Media si dicono ancora ottimisti sulla possibilità di ritornare in pista e nel frattempo a noi appassionai non resta che esultare delle imprese dei nostri idoli sulle curve virtuali del tracciato di Interlagos. Ricordiamo che oggi, la diretta del Gp virtuale della Formula 1 di Interlagos avrà inizio solo alle ore 19.00 secondo il fuso orario italiano: prima della gara ci sarà una breve sessione di qualifiche, per decidere la griglia di partenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI FORMULA 1

Come abbiamo riferito prima, la gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente, per la gioia di tutti gli appassionati della F1. Ricordiamo infatti che il Gp Virtuale di Formula 1 sul circuito di Interlagos sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 19.00 di questa sera su Sky Sport Formula 1 HD (il canale numero 207 della piattaforma) con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Pure sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del Gp di Brasile per gli abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go. Inoltre segnaliamo che pure il sito ufficiale formula1.com (in particolare nella sua sezione E-sports) seguirà questo evento tramite portale e tutti i profili social ufficiali della Formula 1.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 BRASILE: I PROTAGONISTI ATTESI

Come occorso anche nei precedenti appuntamenti, anche per la diretta del Gp virtuale della Formula 1 di quest’oggi, sulla pista di Interlagos, ci attendono nuovi protagonisti. Di prova in prova infatti i nomi in griglia di partenza cambiano, ma chi certo anche oggi sarà pronto a lottare per la vittoria sarà Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari si sta rivelando un vero asso in queste prove virtuali: per lui già due corposi successi che lo rendono anche oggi, in vista della gara brasiliana, il netto favorito al trionfo finale. Pure però anche questa volta il giovane talento del team del cavallino rampante non sarà da solo: hanno infatti accettato di disputare il Gp virtuale della Formula 1 in Brasile anche altri piloti del circus come Giovinazzi, Albon, Russell e Latifi. Ospite d’eccezione questa volta il calciatore del Milan Alessio Romagnoli.



