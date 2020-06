Diretta Gp virtuale Formula 1 Canada/ Streaming video e tv: gran finale a Montreal!

Pubblicità

Oggi, domenica 14 giugno si accenderà la diretta del Gp virtuale della Formula 1, sulla pista virtuale del Gp del Canada: appuntamento previsto dunque alle ore 19.00 con quella che dovrebbe essere l’ultima gara al simulatore per i nostri beniamini del circus. Fissata infatti la ripresa del campionato 2020 della Formula 1 per i primi di luglio, dopo il lungo e necessario stop alla stagione per l’esplodere della pandemia da coronavirus, ecco che a breve i protagonisti del circus, impazienti di mettersi al volante reale delle proprie monoposto, dovranno a breve mettere via il simulatore, per prepararsi all’inizio del Mondiale. E già alcuni lo hanno fatto nei giorni scorsi. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas come pure Charles Leclerc hanno avuto l’opportunità in settimana di testare le rispettive Mercedes e Ferrari in pista, giusto per riprendere confidenza con la proprio monoposto dopo oltre tre mesi di digiuno. Ma in attesa di poter tornare a vivere in pieno la stagione della Formula 1, ecco che in questa domenica sera, dalle ore 19.00, pure ci terranno compagnia le imprese al videogioco ufficiale della F1 dei nostri beniamini del circus: nella diretta del Gp virtuale della Formula 1 in Canada infatti non mancheranno grandi protagonisti e grande spettacolo, secondo il format che ormai ben conosciamo, con una breve sessione di qualifiche, atte a fissare la griglia di partenza e poi la vera gara, sulle curve di Montreal.

Pubblicità

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI FORMULA 1

Come abbiamo riferito prima, la gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente, per la gioia di tutti gli appassionati della F1. Ricordiamo infatti che il Gp Virtuale di Formula 1 sul circuito di Montreal sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 19.00 di questa sera su Sky Sport Formula 1 HD (il canale numero 207 della piattaforma) con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Pure sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del Gp del Canada per gli abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go. Inoltre segnaliamo che pure il sito ufficiale formula1.com (in particolare nella sua sezione E-sports) seguirà questo evento tramite portale e tutti i profili social ufficiali della Formula 1.

Pubblicità

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 CANADA: I PROTAGONISTI IN PISTA

Per il gran finale del Mondiale virtuale della Formula 1, che ci ha tenuto compagnia in questi mesi di digiuno delle corse, ecco che sono attesi in griglia di partenza dei veri big del circus. Per la diretta del Gp virtuale di Formula 1 in Canada questa sera alle ore 19.00 ecco che non può mancare l’attuale leader della classifica iridata, nonché vincitore delle ultime tre prove al simulatore (l’ultima solo una settimana fa a Baku), George Russell. Il pilota della Williams è stato una vera sorpresa, joystick in mano: l’inglese è senza dubbio l’uomo da battere anche alle curve virtuali del tracciato di Montreal. Assieme in griglia di partenza poi non mancherà Valtteri Bottas, al secondo test dopo la buona gara vissuta a Montecarlo poche settimane fa: pure hanno dichiarato presente Gasly, Latifi e Albon. Per quanto riguarda gli ospiti speciali di questa prova canadese, ecco che a Montreal questa sera la Ferrari si affiderà a due piloti della sua Academy, Illott e Petecof (Leclerc assente dunque): l’Alpha Tauri si affiderà al chitarrista dei Biffy Clyro Simon Neil, mentre la Renault punterà sui giovani Zhou e Collet. Prenderanno parte alla prova di Montreal poi anche lo sciatore alpino Jon Olsson (per la Redbull) e David Schumacher per la Racing Point: pure vedremo in pista Anthony Davidson, Juan Manuel Correa, Aarav Amin, Pietro Fittipaldi e Louis Deletraz,



© RIPRODUZIONE RISERVATA