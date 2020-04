Diretta Gp virtuale Formula 1 Cina/ Streaming video tv: orario e vincitore

Pubblicità

Nuovo appuntamento per tutti gli appassionati della Formula 1: stasera infatti è attesa la diretta del Gp virtuale di Cina, quale terza tappa di questo torneo di videogiochi organizzato per far divertire e accontentare tutti i fan, rimasti a digiuno con l’inevitabile stop alla stagione per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Dunque mentre si attende con speranza che il campionato 2020 della formula 1 abbia effettivamente inizio (ma purtroppo la ripresa pare assai lontana), ai fan della F1 non resta che accontentarsi di vedere i propri beniamini competere sulle piste virtuali: e benché certo un Gp virtuale non sia comparabile a una gara vera in fatto di emozioni, pure va detto che finora le prove virtuali disputate sono state più che godibili e divertenti. Ecco che allora davvero non vediamo l’ora di ridare la parola alla Formula 1 con questo Gp virtuale, organizzato sul tracciato cinese di Shanghai, e previsto alle ore 19.00 secondo il fuso orario italiano. Ricordiamo che come i precedenti appuntamenti, anche questa prova durerà circa un’oretta e mezza in tutto, con pochi giri di qualifica per fissare la griglia di partenza e poi 28 giri da disputare in pista prima della bandiera a scacchi.

Pubblicità

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI FORMULA 1

Come abbiamo riferito prima, la gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente, per la gioia di tutti gli appassionati della F1. Ricordiamo infatti che il Gp Virtuale di Formula 1 sul circuito di Shanghai sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 19.00 di questa sera su Sky Sport Formula 1 HD (il canale numero 207 della piattaforma) con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Pure sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del Gp di Cina per gli abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go. Inoltre segnaliamo che pure il sito ufficiale formula1.com (in particolare nella sua sezione E-sports) seguirà questo evento tramite portale e tutti i profili social ufficiali della Formula 1.

Pubblicità

DIRETTA GP VIRTUALE CINA FORMULA 1: I PARTECIPANTI

Dati dunque i primi riferimenti per seguire la diretta del Gp virtuale della Formula 1 in Cina, non ci resta che dare spazio ai partecipanti che questa sera si sfideranno sulle curve (virtuali) del tracciato di Shanghai. Come già occorso in precedenza, ecco che anche questa volta parecchi big del Circus hanno risposto presente: stasera non mancheranno dunque le stelle del paddock a tenerci compagnia nella terza prova virtuale della formula 1 dopo Bahrain e Melbourne. Protagonista più atteso certo anche oggi sarà il pilota della Ferrari Charles Leclerc, autentico dominatore della prova di Melbourne di due settimane fa. Il monegasco però questa volta non si farà accompagnare dal fratello Arthur ma avrà al suo fianco sotto le le insegne del cavallino un giovane talento del mondo FDA, Callum Illott. Assieme ecco anche altri piloti della Formula 1 pronti a darsi battaglia a colpi di joystick e dunque Russell e Norris, l’italiano dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, con Albon e Latifi. Tra poi gli ospiti d’eccezione per queso Gp virtuale in Cina segnaliamo la presenza sotto le insegne della Red Bull di Thibaut Courtois, numero 1 del Real Madrid.



© RIPRODUZIONE RISERVATA