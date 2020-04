Diretta GP Virtuale Formula 1 Melbourne/ Streaming video e tv: orario e vincitore

Agli appassionati la Formula 1 propone questa sera un Gp Virtuale a Melbourne, per colmare almeno in piccola parte la crisi d’astinenza dovuta a un Mondiale che nella migliore delle ipotesi comincerà a metà giugno per colpa del Coronavirus. Naturalmente si tratta di una gara di videogiochi, che però vedrà sfidarsi alcuni dei piloti che avrebbero dovuto essere davvero protagonisti in Formula 1, su tutti Charles Leclerc che sicuramente anche oggi riceverà il tifo di chi ha la Ferrari nel cuore. In periodi duri, con l’epidemia di Coronavirus che spinge sempre più in là l’inizio della vera stagione del Circus della Formula 1, ecco dunque questa sera alle ore 21.00 l’appuntamento da non perdere con la diretta del Gp Virtuale di Formula 1 Australia e dunque (virtualmente) sul circuito Albert Park di Melbourne, con i piloti chiamati a sfidarsi – stavolta a colpi di joystick – sulle curve del tracciato che sorge nella città australiana, dove quest’anno non si è riusciti a correre causa stop in extremis giunto addirittura il venerdì mattina, a pochissimo dal via alla prima sessione di prove libere. Tornando invece a questo GP Virtuale, tutto si consumerà nello spazio di un’ora e mezza: prima ci sarà una sessione dedicata alle qualifiche per definire le posizioni sulla griglia di partenza, poi la gara che sarà lunga 28 giri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI FORMULA 1

La gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente. Vi segnaliamo infatti che il Gp Virtuale di Formula 1 sul circuito di Melbourne sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 21.00 di questa sera su Sky Sport Formula 1 HD (il canale numero 207 della piattaforma) con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video per gli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go ed inoltre anche il sito ufficiale formula1.com (in particolare nella sua sezione E-sports) seguirà questo evento tramite il sito Internet e tutti i profili social ufficiali della Formula 1.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 A MELBOURNE: I PARTECIPANTI

La diretta del Gp Virtuale di Formula 1 a Melbourne – almeno con la realtà virtuale, naturalmente in realtà ciascuno a casa sua collegato con il proprio computer – vedrà protagonisti alcuni piloti che avrebbero effettivamente preso parte al Mondiale 2020 di Formula 1, ma anche altri protagonisti. Abbiamo già accennato alla presenza di Charles Leclerc, ma gli appassionati italiani potranno fare il tifo anche per Antonio Giovinazzi, dal momento che sarà in gara pure il pugliese della Alfa Romeo. Fra gli altri nomi dei piloti di Formula 1 ecco pure l’anglo-thailandese Alex Albon, i due britannici George Russell e Lando Norris e il canadese Nicholas Latifi. Tutti nomi piuttosto giovani, ma non è affatto detto che la realtà virtuale escluda chi ha qualche anno in più: tra gli altri partecipanti a questo Gp Virtuale di Formula 1 spicca infatti il nome di Johnny Herbert, compagno di squadra di Michael Schumacher ai tempi della Benetton, classe 1964, che sfiderà dunque talenti di circa 30 anni più giovani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA