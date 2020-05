Diretta Gp virtuale Formula 1 Montecarlo/ Streaming video e tv: Bottas all’esordio

Pubblicità

Nuovo appuntamento con i campioni della F1: oggi, domenica 24 maggio infatti alle ore 19.00 infatti si accenderà la diretta del Gp virtuale della Formula 1, di scena sulle curve del tracciato di Montecarlo. Nel giorno in cui la prova monegasca avrebbe dovuto andare in scena per il vero campionato della F1 (che risulta ancora sospeso per l’emergenza coronavirus), ecco che i nostri beniamini dovranno oggi accontentarsi di sfidarsi solo sulle strade virtuali del Principato. Lo spettacolo per non verrà certo meno: anzi abbiamo visto anche già nelle precedenti prove la grande risposta dei pubblico e degli appassionati per il format, che permette ai big del Mondiale di F1 come a grandi ospiti e non solo per il mondo dello sport, di mettersi alla prova al simulatore, con il videogioco ufficiale della F1. Non vogliamo dunque perderci nulla di questo appuntamento, che promette grandissimo spettacolo: il programma anche per la diretta del Gp virtuale della Formula 1 a Montecarlo di questa sera sarà poi lo stesso, con il via alle ore 19.00 a una breve sessione di qualifiche ufficiali e subito dopo la partenza ufficiale.

Pubblicità

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI FORMULA 1

Come abbiamo riferito prima, la gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente, per la gioia di tutti gli appassionati della F1. Ricordiamo infatti che il Gp Virtuale di Formula 1 sul circuito di Montecarlo sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 19.00 di questa sera su Sky Sport Formula 1 HD (il canale numero 207 della piattaforma) con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Pure sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del Gp di Montecarlo per gli abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go. Inoltre segnaliamo che pure il sito ufficiale formula1.com (in particolare nella sua sezione E-sports) seguirà questo evento tramite portale e tutti i profili social ufficiali della Formula 1.

Pubblicità

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 MONTECARLO, I PROTAGONISTI IN PISTA

Come già occorso anche per i precedenti appuntamenti al simulatore, anche per la diretta del Gp virtuale di Formula 1 a Montecarlo di questa sera sono attesi nomi eccellenti nella griglia di partenza, pronti a sfidarsi a colpi di joystick. Alla vigilia della prova monegasca ecco che naturalmente ha dato conferma della propria presenza il padrone di casa, il ferrarista Charles Leclerc, che anche oggi sarà in squadra col fratellino Arthur: pure non mancherà anche il vincitore dell’ultima prova, occorsa lo scorso 10 maggio sul tracciato virtuale del Montmelò George Russell, alla guida della Williams assieme a Latifi. Ospite d’eccezione poi, al sul primo Gp virtuale sarà il pilota della Mercedes Valtteri Bottas: pure non mancheranno Liuzzi e Savadori, Deltraz, Lando Norris e Alex Albon. Ma a Montecarlo questa sera non si sfideranno solo protagonisti del Motorsport: pure hanno annunciato la loro partecipazione il calciatore dell’Arsenal Aubameyang e il cantante Luis Fonsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA