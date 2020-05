Diretta Gp virtuale Formula 1 Spagna/ Streaming video tv, orario e vincitore

Pubblicità

Ecco che anche in questa domenica 10 maggio i riflettori si accenderanno sulla diretta per il Gp virtuale della Formula 1 in Spagna: questo solo alle ore 19.00. Dopo dunque anche la prova di Interlagos e lo spettacolo della sfida con i campioni della Motogp, i protagonisti del mondo della F1, ma pure tanti ospiti di eccezione, ci faranno ancora compagnia in questo fine settimana, nell’attesa, ormai trepidante, che la vera competizione possa accendersi anche in pista, dopo lo stop al campionato imposto per l’emergenza coronavirus. Mentre dunque Liberty Media e Fia sono all’opera per fissare un nuovo calendario ecco che anche oggi non rimarremo digiuni della formula 1: Charles Leclerc ma anche Alexander Albon e Antonio Giovinazzi ci faranno ben divertire con sorpassi e prestazioni al limite, chiaramente solo sulle curve virtuali del tracciato del Montmelò, ancora una volta alle ore 19.00 secondo il fuso orario italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI FORMULA 1

Come abbiamo riferito prima, la gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente, per la gioia di tutti gli appassionati della F1. Ricordiamo infatti che il Gp Virtuale di Formula 1 sul circuito di Montmelò sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 19.00 di questa sera su Sky Sport Formula 1 HD (il canale numero 207 della piattaforma) con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Pure sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del Gp di Spagna per gli abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go. Inoltre segnaliamo che pure il sito ufficiale formula1.com (in particolare nella sua sezione E-sports) seguirà questo evento tramite portale e tutti i profili social ufficiali della Formula 1.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA 1 SPAGNA: I PROTAGONISTI IN PISTA

Anche per la diretta del Gp virtuale della formula 1 in Spagna ci attende un parterre di protagonisti di grandissima qualità. Ovviamente non mancheranno anche oggi volti noti, dei precedenti gp virtuali, come Charles Leclerc e Alexander Albon, che hanno dominato il podio nelle ultime prove ai videogiochi. Oltre a loro, che hanno già assaporato il gusto della vittoria (due per il monegasco e uno solo per il pilota Redbull), ecco che daranno spettacolo alle curve ben note del tracciato del Montmelò anche Antonio Giovinazzi, George Russell e Nicholas Latifi. Pure non mancheranno anche ospiti di eccezione che si metteranno ancora una volta alla prova con gli assi della F1. Per la prova spagnola hanno infatti confermato la propria presenza i calciatori Sergio Aguero del Manchester City e Arthur Melo del Barcellona: pure non mancheranno Courtois e l’icona del golf Ian Poulter, chiamati, se non alla vittoria, almeno a un grande prestazione, in grado di farci ben divertire anche in questa domenica.



