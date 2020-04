Diretta Gp virtuale Formula E Hong Kong/ Streaming video e tv, orario e vincitore

Pubblicità

Anche in questo sabato 25 aprile si torna in diretta con la Formula E: è previsto infatti un secondo Gp Virtuale del nuovo torneo della “Race at Home” competizione organizzata dalla stessa federazione e che vede protagonisti in una gara parallela i principali beniamini del campionato elettrico con i più bravi gamers in circolazione. Lo scopo è ovviamente benefico: i proventi di questa e delle prossime manifestazioni, come è noto verrano devoluti all’Unicef. Dopo dunque la gara test di Montecarlo, andata in scena solo lo scorso sabato, ecco che ora si farà sul serio: oggi la diretta del Gp virtuale di Formula E andrà in scena a partire dalle ore 16.30 italiane sulle strade di Hong Kong e questa volta verranno distribuiti punti per vincitori e validi dunque per una classifica finale (come da regolamento del campionato ufficiale). Dunque è tempo di scaldare i motori, o meglio i joystick: ci attenderà un grande pomeriggio in compagnia dei migliori piloti del campionato elettrico.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, prevista oggi a partire dalle ore 16.40 sulle strade virtuali del tracciato di Hong Kong per quella che sarà il primo vero round del campionato della “Race at Home” è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati.

Pubblicità

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E HONG KONG: I PROTAGONISTI IN PISTA

In attesa di poterli ammirare in tracciati veri (come è noto il campionato è stato stoppato per l’esplodere dell’emergenza coronavirus) non ci resta che accontentarci e ammirare i nostri beniamini della formula elettrica sfidarsi a colpi di joystick, e va detto che finora, pur con solo una prova alle spalle, siamo sicuri di non venire delusi. Anche per la diretta del Gp virtuale della Formula E di quest’oggi, previsto come riferito sul tracciato di Hong Kong, è previsto grandissimo spettacolo. Presenti in pista saranno infatti Da Costa e Vergne, Vandoorne e Di Grassi, senza scordare Lotterer, Abt e pure Gunther che ha vinto la gara di Montecarlo di settimana scorsa. Ad alzare il livello della gara di questo pomeriggio, ovviamente non a livello sportivo, ma di glamour e popolarità oggi sarà poi la partecipazione della cantante Rita Ora, la quale in qualità di ambasciatrice inglese dell’Unicef, sarò ospite specialissima della prova virtuale.

STREAMING VIDEO GP VIRTUALE FORMULA E HONG KONG





© RIPRODUZIONE RISERVATA