Diretta Gp Virtuale Formula E Montecarlo/ Streaming video tv, orario e vincitore

Anche in questo sabato 9 maggio si accendono i riflettori per la diretta del Gp virtuale della Formula E: oggi pomeriggio alle ore 16.30 assisteremo dunque a un nuovo round, il terzo della “Race at Home” il torneo di videogiochi che vede impegnati i nostri beniamini del campionato elettrico, in questi giorni di sospensione forzata delle attività. L’attesa è davvero grande: oggi infatti siamo ormai alla quarta gara (ma terzo round ufficiale, tenuto conto che la prima era una “prova”) del torneo, che pure, ricordiamo ha scopi di beneficenza. Anche oggi infatti come pure nelle prossime prove di questa competizione virtuale, il ricavato infatti andare tutto per l’Unicef, in favore di programmi di sostegno nella lotta al coronavirus. Ma oltre al buon obbiettivo ecco che certo non vogliamo perderci questa diretta del Gp virtuale della formula E da Montecarlo anche per il grande spettacolo e divertimento che questa offrirà: appuntamento dunque alle ore 16.30 italiane per le qualifiche, con poco dopo la gara ufficiale con i piloti della Formula E, seduti di fronte al simulatore.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, prevista oggi a Montecarlo, a partire dalle ore 16.30, atteso terzo round del campionato della “Race at Home” è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E MONTECARLO: I PROTAGONISTI IN PISTA

Anche per questo terzo round del Race at Home, ecco che poi anche i protagonisti saranno tutti di grandissimo livello. Non mancheranno infatti tutti i 24 beniamini della formula elettrica come Da Costa, Vergne, Vandoorne, Di Grassi, Lotterer o Abt e soprattutto allo spegnimento dei semafori non potrà mancare Maximilian Gunther. Il pilota tedesco sta infatti diventano una leggenda di questa Race at Home: per l’alfiere della Dragon Racing infatti sono già due le vittorie ufficiali ottenute finora a colpi di joystick, a Hong Kong e sulla pista immaginaria, che è stata scenario del Gp virtuale solo settimana scorsa. E’ dunque ancora una volta lui l’uomo da battere e certo anche quest’oggi sulle curve virtuali del Principato di Monaco non si rivelerà un avversario facile. Non ci resta che vedere che cosa accadrà in pista questo pomeriggio!

