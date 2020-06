Diretta Gp virtuale Formula E/ Streaming video e tv: 7^ round infuocato per Vandoorne

Pubblicità

Ci avviciniamo al gran finale della Race at Home: oggi infatti con la diretta del Gp virtuale di Formula E, avrà luogo alle ore 16.30 il settimo e penultimo round del mini campionato che la federazione ha inaugurato ufficialmente lo scorso 25 aprile. Come ormai ben sappiamo la Race at Home è nata con lo scopo di tenere vivo l’amore degli fan per il campionato elettrico in questo momento di stop alle competizioni su asfalto per l’esplodere della pandemia da coronavirus: ma pure ha finalità benefiche visto che i proventi di questa settimo round come delle altre prove saranno destinati a progetti in favore dell’infanzia dell’Unicef. E oltre a questo buon fine, pure tanto spettacolo, che pure ci attende in questa diretta del gp virtuale della Formula E per il settimo round del Race at Home: anche perchè ormai i punti in palio sono pochi e già domani si celebrerà il gran finale.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, in programma oggi a partire dalle ore 16.30, atteso settimo round del campionato della Race at Home è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, 7^ ROUND: I PROTAGONISTI ATTESI

Come riferito prima, la diretta del Gp virtuale di Formula E di oggi pomeriggio sarà il settimo round della Race at Home: questo vuol dire che solo domani si celebrerà il gran finale e dunque verrà incoronato il campionissimo davanti al simulatore, tra i beniamini del campionato elettrico. Ma non solo: come sappiamo in contemporanea a qualifiche e gara con i big della Formula E pure è andata in scena un torneo che ha visto competere i migliori sim racer, che pure stanno in pista anche oggi, prima che Vandoorne, Da Costa , Vergne e compagni entrino sotto ai riflettori. E anche qui vediamo bene che l’attesa è grande anche perchè, come accade anche nella classifica riservata ai piloti della Formula E, i distacchi sono minimi: Siggy, andando a vincere anche l’ultima prova di New York ha messo alle spalle un vantaggio di 53 punti, assicurandosi dunque quanto meno il podio al termine dell’ultima prova di domani. Risulta invece appena più aperta la battaglia per il titolo tra i nostri beniamini del campionato elettrico: oggi Vandoorne, Werhrlein e Gunter si giocano davvero molto. Vedremo che ci dirà la pista!



