Diretta Gp virtuale Formula E/ Streaming video e tv: che duello Wehrlein-Gunther!

Eccoci con un nuovo appuntamento per la Race at Home: oggi, sabato 23 maggio dalle ore 16.30 infatti assisteremo alla diretta del Gp virtuale della Formula E per il quinto round di questo mini campionato, deciso dalla Fia per non lasciare da soli tutti gli appassionati in questo momento dei necessaria sospensione del campionato per strada. Come è noto, tra fine febbraio e inizio marzo pure la Formula E si è dovuto fermare di fronte all’esplodere della pandemia da coronavirus, che pure ancora non possiamo metterci completamente alle spalle: nella lunga attesa però di poter rivedere i nostri beniamini di nuovo in strada, ecco che pure possiamo anche oggi tornare ad ammirare le loro gesta e imprese, sia pure sulle curve solo virtuali di tracciati immaginari, e al volante del simulatore R-Factor 2. E va detto che gli appassionati del campionato elettrico ne sono ben felici: la serie continua a piacere e il format assolutamente dinamico sta tenendo incollati agli schermi milioni di appassionati. Oggi poi con la quinta gara del Race at Home (su otto) sono in palio punti decisivi per la vittoria finale di questo mini torneo, che al momento vede il dominio di Wehrlein e di Gunther, oggi di certo gli avversari da battere.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, prevista oggi a partire dalle ore 16.30, atteso quinto round del campionato della Race at Home è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E QUINTO ROUND, I PROTAGONISTI ATTESI

Con la diretta del Gp virtuale della formula E di quest’oggi, come accennato prima, ci avviciniamo ancora un pochino al gran finale di questo appassionante torneo del Race at Home. Siamo infatti ormai alla sesta prova sulle piste virtuali e alla quinta ufficiale: ne mancano appena tre per poter incoronare il campione al simulatore tra i protagonisti delle vero campionato elettrico, ancora sospeso per l’emergenza sanitaria. Come abbiamo poi appena accennato prima, oggi alle ore 16.30 (quando inizieranno le qualifiche atte a designare la griglia di partenza del gp) gli uomini da battere saranno Maxi Gunther e Pascal Wehrlein: i due infatti si sono divisi i primi gradini dei podi nelle gare finora occorse per la Race at Home e dunque si stanno ancora lottando la prima posizione nella classifica generale. Sarà dunque ben diffide per tutti gli altri beniamini del campionato elettrico ora poterli insidiare in vetta, ma certo anche oggi con il punto round ve ne sarà l’occasione. Abt, Vergne, Di Grassi, Bird, Da Costa e Lotterer certo anche oggi sono pronti a dare spettacolo. Senza scordare poi che il fine di questo nuovo campionato, è benefica: tutti i roventi infatti saranno destinati all’Unicef.

