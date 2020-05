Diretta Gp Virtuale Formula E/ Streaming video e tv: lotta a tre per il titolo

Pubblicità

Oggi sabato 30 maggio 2020 alle ore 16.30 è attesa la diretta del Gp virtuale della Formula E, ovvero il sesto round della Race at Home, il campionato virtuale che la federazione ha organizzato in queste settimane per tenere compagnia agli appassionati e tifosi del campiono elettrico, che ancora attendono di poter rivedere in pista i proprio beniamini dopo la sospensione della stagione, dovuta all’esplodere dell’emergenza coronavirus. Ma va detto che pure attendendo con trepidazione che i nostri idoli tornino sull’asfalto reale per contendersi il titolo mondiale, dopo i grandi GP vissuti a febbraio, certo siamo ben felici oggi di ammirare gli stessi protagonisti del vero campionato, darsi battaglia sulle strade virtuali, davanti alla guida del simulatore. Davvero infatti non è mancato lo spettacolo in questa Race at home, come pure i colpi di scena e le prestazioni eccezionali, pur a colpi di joystick: e con questo senso round le aspettative non sono inferiori. Anche perchè con questa prova ne mancheranno solo due al termine del torneo virtuale: sono quindi ben pochi i punti rimasti in palio e presto dovremo incoronare il vincitore della manifestazione, che pure, ricordiamo ha finalità benefiche, visto che l’intero ricavato sarà destinato a progetti dell’Unicef. Ricordiamo che la diretta del Gp virtuale della Formula E avrà inizio solo alle 16.30 e vi sarà, subito dopo una breve sessione di qualifiche, la doppia gara con i piloti ufficiali del campionato elettrico, come pure quella dei sim racer professionisti.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, in programma oggi a partire dalle ore 16.30, atteso sesto round del campionato della Race at Home è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E: I PROTAGONISTI ATTESI

Come riferito prima, per la diretta del Gp virtuale della Formula E di questo pomeriggio l’attesa è grande, anche perchè si tratta ormai del sesto round della Race at Home, il campionato al simulatore organizzato dalla federazione che consta di 8 appuntamenti. Ci avvisiamo dunque sempre di più al gran finale e la competizione sta giungendo ai massimi livelli: al momento infatti sono tre i piloti che si contendono la vetta della classifica e dunque il titolo di campione di questa splendida iniziativa, che ormai ci sta facendo compagnia dal 25 aprile scorso. Tabelle alla mano vediamo dunque che, al termine del quanto round, gli uomini di battere rimangono Pascal Wehrlein, capolista con 85 punti e vincitore della quarta prova e Stoeffel Vandoorne, che ne vanta 78 e che pure è salito sul podio solo la scorsa settimana: terzo al momento il dominatore delle prime prove della Formula E al simulatore Maxi Gunther. Questi chiaramente come pure tutti i colleghi del campionato reale elettrico saranno i protagonisti della diretta del Gp virtuale della Formula E di oggi: tutti tranne Daniel Abt, squalificato e al momento pure sospeso dalla sua scuderia Audi.

