Diretta Gp virtuale Formula E/ Streaming video tv: Gunther punta alla 3^ vittoria

Anche in questo sabato 16 maggio a tenerci compagnia è la diretta del Gp virtuale della Formula E. Oggi infatti, a partire dalle ore 16.30 è atteso il quarto round della Race at Home, ovvero il mini campionato virtuale che la formula elettrica ha organizzato per tenere compagnia agli appassionati in queste settimane di stop forzato alle competizioni, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Un’ottima iniziativa visto il grande responso del pubblico e degli appassionati, che oggi arriva al suo quarto round e dunque a metà della competizione (composta da 8 GP virtuale + una gara di prova occorsa lo scorso 25 aprile). Ma oltre al calore del pubblico, non scordiamo certo che la Race at Home e dunque anche il Gp virtuale di quest’oggi, in diretta, hanno uno scopo benefico: i proventi infatti andranno all’Unicef, per finanziare progetti in favore della lotta al coronavirus.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, prevista oggi a partire dalle ore 16.30, atteso quarto round del campionato della Race at Home è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E: I PROTAGONISTI

Ovviamente anche per la diretta del Gp Virtuale della Formula E, quarto round della Race at Home sono attesi oggi in griglia grandissimi protagonisti, che pure oggi saranno impegnati presumibilmente sulle curve virtuali di un tracciato disegnato appositamente e presente dunque solo nel simulatore e non pure anche nel calendario ufficiale del campionato elettrico. Lo scenario dunque si annuncia completamente a sorpresa, ma siamo ben sicuri che i nostri beniamini della Formula E non si lasceranno troppo sorprendere. Anche perché ormai arrivati alla quinta gara (quarta ufficiale) pare che il simulatore r-Factor 2 non abbia più segreti. Di certo non li ha per Maximilian Gunther, che nella Race at Home ha già fatto proprie ben due gare (tre se si conta quella di prova): il tedesco dunque, rimane il pilota da battere e certo gli avversari non mancheranno. Da Da Costa, Vergne, Vandoorne, Di Grassi, Lotterer o Abt, tutti sono pronti a dare il massimo anche oggi.

