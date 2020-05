Diretta Gp virtuale Motogp Jerez/ Streaming video e tv: orario e vincitore

Pubblicità

Constatato il grande successo dell’iniziativa dopo le prove del Mugello e del Redbull Ring, ecco che anche oggi, 3 maggio, è prevista la diretta del Gp virtuale della Motogp, che si terrà ovviamente tra le curve, solo virtuali, del tracciato di Jerez de la Frontiera. E certo siamo ben impazienti di dare di nuovo spazio ai nostri beniamini del campionato della Motogp, che nell’attesa che il vero motomondiale riprenda, pure si tengono impegnati e ci fanno divertire a colpi di joystick, con sfide all’ultimo sorpasso. Per la prova di oggi poi è attesa una grandissima sorpresa: per il il Gp virtuale di Jerez infatti non saranno solo i piloti della Motogp a sfidarsi al videogioco, ma pure anche i protagonisti di Moto 2 e Moto 3, che di certo pure ci regaleranno un grandissimo spettacolo. La diretta del Gp virtuale della Motogp al tracciato di Jerez avrà inizio, come al solito alle ore 15.00 secondo il fuso orario italiano, e la prova avrà la durata di appena 13 giri, prima della bandiera a scacchi che ne consacrerà il vincitore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI MOTOGP

La gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente. Vi segnaliamo infatti che il Gp virtuale di MotoGp a Jerez sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp HD (i canali numero 201 e 208 della piattaforma) con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, proprio come se fosse una gara normale. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video per gli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go ed inoltre anche motogp.com seguirà questo evento tramite il sito Internet e tutti i profili social ufficiali del Motomondiale.

DIRETTA GP VIRTUALE MOTOGP JEREZ, I PROTAGONISTI IN PISTA

Come riferito prima, per la diretta del Gp virtuale a Jerez, non saranno solo i protagonisti della Motogp a farsi avanti in griglia di partenza ma pure vi sarà spazio, per la prima volta dopo le prove del Mugello e al Red Bull ring anche per i centauri delle categorie minori, che probabilmente scenderanno in pista appena prima (come di solito accade anche nel vero campionato). Ma certo l’attesa più grande anche oggi è per i nostri beniamini della classe regina, che prima della gara virtuale vera e propria si sfideranno in una breve sessione di qualifica, per decidere della griglia di partenza. Qui in ogni caso saranno 11 i piloti del Motomondiale attesi al via e dunque non mancheranno per la Honda i due fratelli Marquez, mentre toccherà a Danilo Petrucci tener alto il nome della Ducati. Vediamo poi che hanno risposto presente alla gara sul tracciato spagnolo anche Vinales per la Yamaha e Quartararo per la Petronas, con pure Rins della Suzuki, Bagnaia della Pramac, Rabat, Olviera, Lecuona e Savadori. Anche oggi dunque le star non mancheranno: ci attenderà un pomeriggio certo infuocato.



