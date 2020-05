Diretta Gp Virtuale Motogp Misano/ Streaming video e tv: Valentino Rossi presente

Pubblicità

I protagonisti del Motomondiale tornano protagonisti anche oggi, domenica 17 maggio per la diretta del Gp virtuale della Motogp, attesa alle ore 15.00. Nuovo appuntamento dunque di fronte al simulatore per i nostri beniamini del motomondiale che in attesa di poter tornare in pista, pure continuano a farci divertire a colpi di joystick. Oggi poi l’appuntamento con la diretta del Gp virtuale della Motogp è ben speciale: dopo Redbull Rig e Jerez, infatti si fa tappa oggi al tracciato virtuale di Misano, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli e certo una delle tappe più amate dell’intera stagione della Motogp. In attesa di sapere quale sarà il destino della prova ufficiale (per ora il Gp rimane in piedi, ma probabilmente verrà disputato a porte chiuse) non ci resta che ridere delle imprese dei big della Motogp sulle curve virtuali della pista romagnola. E di certo lo spettacolo sarà grande: confermati infatti tutti i big del campionato oggi alle 15.00, dal campione del mondo in carica Marc Marquez a Valentino Rossi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI MOTOGP

La gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente. Vi segnaliamo infatti che il Gp virtuale di MotoGp a Misano sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp HD (i canali numero 201 e 208 della piattaforma) con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, proprio come se fosse una gara normale. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video per gli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go ed inoltre anche motogp.com seguirà questo evento tramite il sito Internet e tutti i profili social ufficiali del Motomondiale.

DIRETTA GP VIRTUALE MOTOGP MISANO: I PROTAGONISTI IN PISTA

Come appena accennato prima, per la diretta del Gp virtuale della Motogp a Misano, sono attesi parecchi big del motomondiale, pronti a lottarsi oggi pomeriggio, sia la prima casella della griglia di partenza che ovviamente la vittoria. Sono infatti 11 i piloti ufficiali della Motogp che saranno impegnati al videogioco ufficiale oggi pomeriggio. Non mancheranno per la Honda i due fratelli Marquez, mentre per la Yamaha ecco lo schieramento completo con Valentino Rossi e Maverick Vinales (che ha vinto solo pochi giorni fa il Gp virtuale di Jerez). Pure la startlist prevede Pirro per la Ducati e Mir per la Suzuki: occorreranno anche Quartararo, Bagnaia, Nakagami, Rabat e Savadori. Da segnalare che assieme alla gara con i big della Motogp, pure oggi pomeriggio assisteremo al Gp virtuale con i piloti della MotoE in pista: Ferrari, Casadei e compagni saranno protagonisti però solo dopo la prova della classe regina.

