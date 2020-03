Diretta Gp virtuale MotoGp Mugello/ Streaming video tv, orario e vincitore

Agli appassionati in crisi d’astinenza, la MotoGp propone oggi pomeriggio un Gp virtuale al Mugello. Naturalmente si tratta di una gara di videogiochi, che però vedrà sfidarsi alcuni dei campioni più amati della MotoGp, da Marc Marquez a Maverick Vinales fino a Fabio Quartararo. In periodi duri, con l’epidemia di Coronavirus che spinge sempre più in là l’inizio della vera stagione del Motomondiale, ecco dunque questo pomeriggio alle ore 15.00 l’appuntamento da non perdere con la diretta del Gp virtuale di MotoGp al Mugello, con i centuari chiamati a sfidarsi – stavolta a colpi di joystick – sulle curve del meraviglioso circuito del Mugello sulla distanza di sei giri, sia pure ovviamente ciascuno collegato al computer da casa sua. L’obiettivo comunque è lo stesso di sempre: essere il più veloce di tutti per conquistare la vittoria di un Gran Premio che sarà virtuale, ma che a suo modo farà in ogni caso la storia. Prima ci sarà una sessione di cinque minuti dedicata alle qualifiche col time-attack che definirà le posizioni della griglia di partenza, poi la gara lunga appunto sei giri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI MOTOGP

La gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente. Vi segnalaiamo infatti che il Gp virtuale di MotoGp al Mugello sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio su Sky Sport MotoGp HD (il canale numero 208 della piattaforma) con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, proprio come se fosse una gara normale. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video per gli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go ed inoltre anche motogp.com seguirà questo evento tramite il sito Internet e tutti i profili social ufficiali del Motomondiale.

DIRETTA GP VIRTUALE MOTOGP AL MUGELLO: I PARTECIPANTI

Se volessimo trovare una pecca nella diretta del Gp virtuale di MotoGp al Mugello è che mancheranno i migliori centauri italiani. Non saranno infatti in gara né Valentino Rossi né i due piloti del team ufficiale Ducati, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, che l’anno scorso al Mugello aveva ottenuto una memorabile vittoria nel Gran Premio più amato. In primo piano dunque avremo i piloti spagnoli, con il possibile duello fra Marc Marquez e Maverick Vinales, senza però dimenticare naturalmente Fabio Quartararo, che proverà a vincere la gara virtuale per colmare l’unica lacuna che ancora gli resta nel vero Mondiale MotoGp, cioè la vittoria di un Gran Premio nella classe regina. Avremo poi Alex Marquez che debutterà come compagno di squadra del fratello nella maniera meno prevedibile e ancora Aleix Espargaro (Aprilia), i due piloti della Suzuki Alex Rins e Joan Mir, i due della Ktm Iker Lecuona e Miguel Oliveira e Francesco Bagnaia (Ducati Pramac), al quale sarà affidato l’orgoglio italiano in questo Mugello virtuale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA