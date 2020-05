Diretta Gp virtuale Motogp Silverstone/ Streaming video tv: Lorenzo al debutto

Pubblicità

Si riaccendono i riflettori per la diretta del Gp virtuale della Motogp a Silvertone: oggi, domenica 31 maggio alle ore 15.00 infatti andrà in scena un nuovo appuntamento con i beniamini del motomondiale, pronti a sfidarsi nuovamente a colpi di joystick e regalarci non poche emozioni, come pure era occorso ormai un paio di settimane fa, solo nell’ultima prova di Misano. L’attesa per gara di oggi è grandissima, anche perché anche questo volta oltre ai campioni della classe regina vi saranno anche i protagonisti della Moto2 e di Moto3 pronti a sfidarsi sulle curve solo virtuali del tracciato di Silverstone, che di solito ospita il Gp inglese. Sarà dunque un buon modo per passare questa domenica pomeriggio, nella trepidante attesa che si possa fare sul serio in pista con il Motomondiale (presumibilmente a partire dai primi di luglio). Appuntamento dunque per le ore 15.00 quando avrà inizio una breve sessione di qualifiche ufficiali, a cui seguirà solo pochi minuti dopo la gara vera a propria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI MOTOGP

La gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente. Vi segnaliamo infatti che il Gp virtuale di MotoGp a Silverstone sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp HD (i canali numero 201 e 208 della piattaforma) con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, proprio come se fosse una gara normale. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video per gli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go ed inoltre anche motogp.com seguirà questo evento tramite il sito Internet e tutti i profili social ufficiali del Motomondiale.

DIRETTA GP VIRTUALE MOTOGP SILVERSTONE: I PROTAGONISTI IN PISTA

Come già occorso per le precedenti prove, anche per la diretta del Gp virtuale della Motogp di Silverstone i grandi protagonisti non mancheranno. Hanno infatti confermato la propria presenza a questa nuova prova che verrà disputata sulle curve virtuali del tracciato che di solito ospita il Gran Premio di Gran Bretagna Fabio Quartararo per la Petronas e Francesco Bagnaia per la Pramac, ma pure Michele Pirro per la Ducati e Savadori per l’Aprilia: gli faranno compagnia poi pure Mir per la Suzuki e Rabat per l’Avintia, con Nakagami in sella della Honda LCR. Sarà dunque un turno di stop per i fratelli Marquez che hanno dominato nelle ultime uscite con i videogiochi, come pure Valentino Rossi, che sono saliti sul podio di Misano pochi giorni fa. Ovviamente non mancherà un ospite d’onore, che per il Gp virtuale di Silverstone sarà Jorge Lorenzo: lo spagnolo farà dunque il proprio debutto al joystick e certo sarà l’osservato speciale. Siamo dunque davvero impazienti di dare la parla alla pista: chissà che cosa accadrà!

