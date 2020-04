Diretta Gp virtuale MotoGp/ Streaming video e tv: orario, vincitore e podio

La MotoGp fa compagnia agli appassionati in crisi d’astinenza anche in questa strana domenica di Pasqua, proponendo oggi pomeriggio un Gp virtuale al Red Bull Ring, dunque sul circuito tra le località di Zeltweg e Spielberg, che normalmente ospita il Gran Premio d’Austria nel calendario del Mondiale della MotoGp, sul quale quest’anno a causa del Coronavirus pesano incognite enormi, con il patron della Dorna Carmelo Ezpeleta che è arrivato a mettere in dubbio la possibilità anche solo di riuscire ad iniziare il Motomondiale. Proviamo dunque ad accontentarci di un Gp virtuale come quello di due settimane fa, che era ambientato al Mugello.

In fondo oggi non ci sarebbero state gare, di conseguenza paradossalmente almeno a Pasqua gli appassionati di MotoGp avranno un’occasione di emozionarsi che normalmente non ci sarebbe stata, perché saremmo stati fra il Gp di domenica scorsa ad Austin e quello di domenica prossima a Termas de Rio Hondo. La location della diretta del Gp virtuale di MotoGp sarà invece europea: sulle colline dell’Austria al Red Bull Ring, circuito caro alla Ducati.

Come era già successo al Mugello, anche a Zeltweg prima ci sarà una sessione di cinque minuti dedicata alle qualifiche col time-attack che definirà le posizioni della griglia di partenza, poi la gara lunga dieci giri. Al Mugello erano sei, ma il Red Bull Ring è più breve e di conseguenza si andrà in doppia cifra per avere una gara dalla durata sostanzialmente identica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP VIRTUALE DI MOTOGP

La gara sarà solo virtuale, ma la copertura sui media sarà davvero eccellente. Vi segnaliamo infatti che il Gp virtuale di MotoGp al Red Bull Ring sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp HD (i canali numero 201 e 208 della piattaforma) con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, proprio come se fosse una gara normale. Ci sarà di conseguenza anche la diretta streaming video per gli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go ed inoltre anche motogp.com seguirà questo evento tramite il sito Internet e tutti i profili social ufficiali del Motomondiale.

DIRETTA GP VIRTUALE MOTOGP AL RED BULL RING: I PARTECIPANTI

Dopo la vittoria di Alex Marquez davanti a Bagnaia e Vinales al Mugello, ecco che la diretta del Gp virtuale di MotoGp al Red Bull Ring sarà ancora più interessante in ottica italiana grazie alla presenza di Valentino Rossi e della coppia Ducati formata da Danilo Petrucci e Michele Pirro. Un bel salto di qualità, dal momento che due settimane fa al Mugello avevamo dovuto fare i conti con l’assenza sia del Dottore sia del team di Borgo Panigale.

Sarà invece una Pasqua grandi firme oggi, con Valentino Rossi e la Ducati ufficiale che si aggiungono a tanti altri grandi nomi virtualmente presenti al Red Bull Ring di Zeltweg: il vincitore Alex Marquez, il fratellone iridato Marc Marquez che per una volta lo deve inseguire, Yamaha in prima linea avendo al via oltre a Rossi pure Maverick Vinales e Fabio Quartararo, che al Mugello si prese la pole ma poi non è riuscito a vincere.

Molto atteso potrà essere di nuovo Francesco Bagnaia (Ducati Pramac), dal momento che Pecco fu secondo al Mugello, tra gli altri piloti per la diretta del Gp virtuale di MotoGp poi possiamo ricordare lo spagnolo Tito Rabat e il giapponese Takaaki Nakagami.



