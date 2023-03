DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO/ Video streaming tv: il colpo dell’Aquila all’andata

DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO: IL COLPO DELL’ANDATA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta di Gran Canaria Trento: lo scorso novembre, incredibilmente, la Dolomiti Energia aveva battuto gli spagnoli per 75-72, fermando la capolista del gruppo B di Eurocup partendo da un record di 0-5. Una partita nella quale peraltro Gran Canaria aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di 4 punti, salvo poi farsi rimontare da una Trento che aveva avuto il suo MVP in Mattia Udom autore di 9 punti e 6 rimbalzi con appena 4 conclusioni dal campo, poi in doppia cifra Matteo Spagnolo (13 punti) e la coppia Diego Flaccadori-Trent Lockett con 12 punti a testa, mentre Darion Atkins si era fermato a 8 punti.

A Gran Canaria non erano bastati 21 punti e 6 rimbalzi di un Khalifa Diop che aveva chiuso la sua prestazione con 9/12; Vitor Benite dalla panchina aveva contribuito con 14 punti in quasi 19 minuti, tirando 4/6 dall’arco; la vittoria dell’Aquila era stata sorprendente e chiaramente questa sera sarebbe parecchio bello e magari anche utile se la squadra di Lele Molin dovesse replicare questo successo, ma chiaramente sappiamo bene quando Gran Canaria possa giocare questa partita con il dente avvelenato e dunque vedremo cosa ci racconterà il parquet… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gran Canaria Trento viene trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, che si occupa dell’Eurocup con particolare riferimento alle squadre italiane: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Poi su euroleaguebasketball.net/eurocup inoltre si potranno consultare liberamente le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore entrambi aggiornati in tempo reale.

GRAN CANARIA TRENTO: È DAVVERO FINITA?

Gran Canaria Trento, che sarà in diretta dalla Gran Canaria Arena alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo, si gioca nel contesto della 15^ giornata per il gruppo B di basket Eurocup 2022-2023. Tutto già deciso nel girone? Certamente per Gran Canaria, che è qualificata ai playoff e ora vuole blindare il suo primo posto nel girone così da avere – almeno sulla carta – un accoppiamento più morbido nel primo turno, anche se chiaramente questo non si può dire a priori, e poi certamente bisogna anche vendicare quanto era successo nella partita di andata.

Era stata infatti una incredibile vittoria per Trento, che nonostante l’ultimo posto in classifica aveva battuto Gran Canaria alla BLM Group Arena: peccato che quel successo abbia poi avuto poco seguito, i successi della Dolomiti Energia sono rimasti due e dunque la corsa ai playoff, come del resto già avvenuto nella scorsa stagione, è davvero complicata anche se per il momento c’è ancora una minima speranza. Aspettiamo di scoprire cosa succederà nella diretta di Gran Canaria Trento, intanto pensiamo ai temi principali della partita.

DIRETTA GRAN CANARIA TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

La situazione nel girone di Eurocup, aspettando la diretta di Gran Canaria Trento, è drammatica: sette squadre sono già qualificate agli ottavi di finale, l’ultima posizione per la fase a eliminazione diretta se la giocano dunque la Dolomiti Energia e Amburgo che in questo momento ha due partite di vantaggio. Il 21 marzo Trento sarà in Germania, avendo vinto l’andata di 5 punti: è una partita che potrebbe diventare determinante oppure non contare già più nulla, quel che è certo è che l’Aquila fatica enormemente in Eurocup come del resto era già avvenuto la scorsa stagione.

Un peccato, perché invece in Serie A1 le cose non vanno male: per il secondo anno consecutivo la squadra di Lele Molin si è qualificata alla Final Eight di Coppa Italia (anche se poi ha perso subito) e arriva dalla vittoria contro Brescia che ha solidificato quella che al momento sarebbe una qualificazione ai playoff. Trento dunque è molto ondivaga: le manca qualcosa in Eurocup per competere davvero, ma se ci riferiamo alla dimensione nazionale ci sono tutti i presupposti per fare un buon cammino e confermare le ultime annate. Intanto, scopriremo cosa succederà questa sera nella diretta di Gran Canaria Trento…











