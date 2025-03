DIRETTA GRAN CANARIA VENEZIA: TUTTO IN UNA SERA!

O si vince o si esce di scena: la diretta Gran Canaria Venezia ci farà compagnia alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 5 marzo 2025, per gli ottavi di finale di Eurocup. La formula è semplicissima: chi vince avanza ai quarti di finale, per chi perde invece sarà la fine del cammino nella Eurocup 2024-2025. Il fattore campo è stato assegnato agli spagnoli del Dreamland Gran Canaria grazie al terzo posto in classifica nel loro girone, mentre la Umana Reyer Venezia si è qualificata come sesta e quindi dovrà ribaltare anche il fattore campo nella trasferta alla Gran Canaria Arena.

Come ben sappiamo, la diretta Gran Canaria Venezia sancisce un cambio nettissimo: dopo la stagione regolare di 18 giornate, adesso ogni partita è un bivio tra la gloria e la fine. La Reyer ha ottenuto la qualificazione con il brivido in un girone incertissimo, il Gran Canaria invece ha sfiorato il secondo posto che avrebbe garantito l’accesso immediato ai quarti. Di conseguenza è giusto assegnare agli spagnoli il ruolo dei favoriti, ma in una partita secca come la diretta Gran Canaria Venezia sappiamo bene che tutto è possibile e quindi i veneti potranno giocarsi le loro speranze.

GRAN CANARIA VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Gran Canaria Venezia in tv sarà come al solito per l’Eurocup su Sky Sport, con diretta streaming video su Sky Go e Now Tv ma anche Dazn, che a sua volta copre il torneo.

DIRETTA GRAN CANARIA VENEZIA: COME SIAMO ARRIVATI FINO A QUI?

In avvicinamento alla diretta Gran Canaria Venezia, potremmo per così dire riavvolgere il nastro della stagione per capire come siamo arrivati fin qui. Venezia ha rischiato di subire quella che onestamente sarebbe stata una beffa clamorosa, cioè arrivare settima su dieci nonostante un bilancio di 10-8, oltre il 50% di vittorie. Alla fine è stato invece il Bourg en Bresse a rimanere fuori e la Reyer può ancora giocarsi le proprie carte, tutto sommato anche con discrete ambizioni pensando che in trasferta ha avuto un bilancio di quattro vittorie e cinque sconfitte, segnando tra l’altro in un paio di occasioni 100 o più punti.

Certo, bisogna anche dire che il livello della rivale sarà certamente temibile questa sera, perché Gran Canaria può mettere sul piatto un 12-6, nel quale tuttavia è da osservare che le sconfitte sono equamente distribuite fra casa e trasferta. Per dare un termine di paragone italiano, Trento ha perso entrambe le partite, ma è andata più vicina a fare l’impresa in trasferta: ecco allora che l’Aquila potrebbe essere un buon esempio da seguire, anche se poi servirebbe un epilogo diverso per la diretta Gran Canaria Venezia…