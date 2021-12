Diretta Gran Canaria Virtus Bologna/ Streaming video tv: grande sfida! (Eurocup)

DIRETTA GRAN CANARIA VIRTUS BOLOGNA: BIG MATCH IN EUROCUP!

Gran Canaria Virtus Bologna è in diretta alle ore 21:00 di mercoledì 22 dicembre, presso la Gran Canaria Arena: la partita è valida per la 8^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022, e ci aspetta un big match in questa competizione. Entrando nel turno infatti le due squadre erano tra le tre al comando della classifica, insieme al Buducnost: per entrambe record di 5 vittorie e 2 sconfitte – le V nere arrivano dal bel successo sul Promitheas – e dunque in ballo c’è qualcosa in più rispetto ai semplici punti che arriveranno da una vittoria che sarebbe certamente di prestigio.

Infatti, Gran Canaria e Virtus Bologna sembrano destinate a lottare con i montenegrini per la vittoria del girone; prendersi un’affermazione esterna sarebbe importante anche e soprattutto per questo motivo, le V nere sono galvanizzate anche dalla vittoria nel derby di campionato e dunque vedremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Gran Canaria Virtus Bologna, aspettando la quale possiamo iniziare a tracciare alcune linee guida circa i temi principali del match, in questo momento tra gli appuntamenti migliori che la regular season di Eurocup possa offrire.

DIRETTA GRAN CANARIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Gran Canaria Virtus Bologna sarà disponibile agli abbonati alla televisione satellitare: da quest’anno infatti le partite delle squadre italiane in Eurocup sono trasmesse da questa emittente, con un appuntamento che contempla anche il servizio di diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi e in assenza di un televisore, potrà essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, anche questa piattaforma riservata ai clienti.

DIRETTA GRAN CANARIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Gran Canaria Virtus Bologna è un big match, e come tale la Segafredo lo tratta: la squadra di Sergio Scariolo quest’anno ha approcciato la Eurocup cercando di mantenersi nelle primissime posizioni ma senza dare quei grandi strappi che avevano caratterizzato la scorsa stagione. Il motivo è semplice: l’anno scorso la Virtus Bologna aveva vinto tutte le partite fino a gara-1 della semifinale, ma anche questa impressionante striscia non era bastata perché l’Unics Kazan aveva ribaltato la serie, escludendo le V nere anche dall’Eurolega.

Dunque, è chiaro che l’approccio è stato diverso: una competizione come questa si vince sul lungo periodo, accettando di giocare con minore intensità su qualche campo e alcune partite ma, per contro, trovare maggiore freschezza man mano che la stagione procede. Infatti la Virtus Bologna si trova ad una partita di distanza da Milano in campionato, e qui ha tutte le possibilità di chiudere in testa il girone di regular season: resta ovvio il fatto che questa sera Scariolo tenga particolarmente a vincere, perché contro una big come Gran Canaria sarebbe certamente un segnale di forza non indifferente.

