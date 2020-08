Diretta Gran Piemonte 2020/ Streaming video Rai: chi vincerà a Barolo?

La diretta Gran Piemonte 2020 ripropone anche oggi, mercoledì 12 agosto, il ciclismo al centro dell’attenzione degli appassionati di sport con le affascinanti classiche italiane che stanno caratterizzando la prima metà del mese di agosto in questo 2020 forzatamente anomalo anche per quanto riguarda il calendario del ciclismo. Sarebbe stato incredibile immaginare Milano Sanremo e Giro di Lombardia a una settimana di distanza fra di loro, invece sabato scorso Wout Van Aert ha vinto in via Roma e questo sabato sarà la volta della ‘Classica delle foglie morte’ da disputare però il giorno di Ferragosto. In mezzo ecco il Gran Piemonte, come da qualche anno è stato ribattezzato il Giro del Piemonte, che fungerà per molti da prova generale per il Giro di Lombardia di sabato, secondo Monumento della stagione. La gara però ha grande fascino e tradizione anche per conto suo, dunque sarà da non perdere la diretta del Gran Piemonte 2020, che saprà certamente regalarci grandi emozioni su un percorso che si annuncia intrigante e impegnativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GRAN PIEMONTE 2020

Ricordiamo agli appassionati che sarà garantita la diretta tv del Gran Piemonte 2020 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando, a cominciare dalle ore 16.30 per seguire tutte le fasi salienti di questa grande classica del nostro ciclismo. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2020: PERCORSO E CARATTERISTICHE

Dal punto di vista tecnico, abbiamo già accennato alla diretta del Gran Piemonte 2020 come a una corsa che si annuncia intrigante. Nelle scorse edizioni il Gran Piemonte ci ha riservato tracciati di ogni genere, da quelli adatti ai velocisti all’arrivo in salita ad Oropa che l’anno scorso vide la vittoria di Egan Bernal. Che cosa dunque ci riserverà il percorso del Gran Piemonte 2020? Potremmo definirlo una via di mezzo: mancherà un arrivo in salita da scalatori puri, ma di certo non sarà per velocisti sulle colline delle Langhe, dove di pianura ce ne sarà pochissima lungo i 187 km della corsa. Le Langhe saranno infatti protagoniste assolute del Gran Piemonte 2020, con partenza da Santo Stefano Belbo alle ore 13.55 e arrivo a Barolo atteso indicativamente per le ore 18.30. Il percorso si snoderà a cavallo fra le province di Asti e Cuneo, con un circuito finale di circa 44 km da percorrere due volte in mezzo ai vigneti della zona di Alba. Come accennato, sarà un continuo saliscendi con pochissime possibilità per tirare il fiato. Prima del circuito finale vi saranno già alcune salite a Rocchetta Palafea, Mango, Barbaresco e Diano d’Alba. Dopo Grinzane Cavour si entra nel circuito caratterizzato dalle salite di La Morra, Barolo e Monforte d’Alba. La salita finale è la stessa dell’arrivo della cronometro del Giro d’Italia 2014 Barbaresco Barolo, ma con linea di arrivo diversa, perché è stato aggiunto un breve tratto di ulteriore salita. Negli ultimi 1500 metri infatti la pendenza media è attorno al 5% e nell’ultimo chilometro ci sarà anche un tratto più impegnativo, che tocca il 9% di pendenza massima, fino all’ultima curva a 300 metri dall’arrivo, dove la strada tornerà a spianare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA