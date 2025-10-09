Diretta Gran Piemonte 2025 streaming video Rai: orario, percorso e vincitore della classica che quest’anno ha l’arrivo ad Acqui Terme (oggi 9 ottobre)

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2025: UN’ALTRA CORSA LEGGENDARIA

Una classica che cambia volto ogni anno, la diretta Gran Piemonte 2025 che cosa ci offrirà quindi? L’appuntamento è oggi, giovedì 9 ottobre, evidentemente sulle strade piemontesi, una sorta di parentesi al termine del Trittico Lombardo e prima del Giro di Lombardia di sabato, passando il Ticino verso ovest per un’altra mitica classica del ciclismo italiano.

RCS Sport ha cambiato nome ormai da diversi anni a quello che era lo storico Giro del Piemonte, anticipiamo che quest’anno la partenza sarà da Dogliani e l’arrivo ad Acqui Terme dopo 179 km, perché una delle caratteristiche della corsa in questi anni è quella di variare sempre le località protagoniste e anche il tracciato.

Ricordiamo con grande piacere la vittoria di Andrea Bagioli con una volata ristretta due anni fa a Favria, l’anno scorso a Borgomanero si impose invece lo statunitense Neilson Powless con una manciata di secondi di vantaggio sul gruppo dei più immediati inseguitori. In precedenza avevamo avuto un paio di volate di gruppo, ci può essere gloria per tutti.

Quest’anno ci sentiamo di escludere una volata a ranghi compatti come epilogo della diretta Gran Piemonte 2025, Powless sarà presente e tra gli italiani potremmo citare Filippo Ganna e Alberto Bettiol, oltre alla curiosità per Lorenzo Finn, il campione del Mondo U23 che sarà in gara con la Red Bull-Bora-Hansgrohe, anche se il faro della corsa potrebbe essere Isaac Del Toro, favorito numero 1 in base ai risultati degli ultimi mesi.

GRAN PIEMONTE 2025 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Gran Piemonte 2025 in tv sarà garantita dalle ore 14.50 su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), dunque avremo anche la diretta streaming video, naturalmente grazie a sito o app di Rai Play.

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2025 SU RAI PLAY

DIRETTA GRAN PIEMONTE 2025: SCOPRIAMO GLI ORARI E IL PERCORSO

Abbiamo già accennato che ogni anno cambia il percorso e quindi la diretta Gran Piemonte 2025 che cosa ci riserverà? Innanzitutto, notiamo che la partenza sarà da Dogliani alle ore 12.15, che il dislivello in programma è di 2700 metri e che il Giro del Piemonte quest’anno toccherà le province di Cuneo, Asti e Alessandria. Già la prima parte del percorso avrà saliscendi nelle zone tra Cherasco, Barolo e Alba, poi la prima salita ‘ufficiale’ sarà quella di Bric della Forma dopo 80,2 km.

Nella seconda metà del tracciato avremo la salita di Rocchetta Palaffa (km 107,7), poi la diretta Gran Piemonte 2025 si deciderà con la doppia scalata della salita di Castelletto d’Erra, al km 131,8 in occasione della prima ascesa e poi, dopo il primo passaggio da Acqui Terme, di nuovo al km 164,7. Parliamo di una salita di 6,1 km al 5,3%, che inizierà subito durissima (primo chilometro tutto oltre il 10% e con punte al 15) per poi addolcirsi nella seconda parte, ma sicuramente farà selezione specie all’ultimo passaggio, anche perché con la seguente discesa avremo solo gli ultimi 7 km pianeggianti verso l’arrivo di Acqui Terme.