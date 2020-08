Diretta Gran Trittico Lombardo 2020/ Streaming video tv: chi vincerà a Varese?

Oggi lunedì 3 agosto è il giorno del Gran Trittico Lombardo 2020, che per quest’anno riunisce eccezionalmente in gara unica le tre classiche corse di ciclismo che tradizionalmente compongono il Trittico Lombardo, cioè la Tre Valli Varesine, la Coppa Bernocchi e la Coppa Agostoni. Con gli strvolgimenti dovuti alla pandemia di Coronavirus, che tra l’altro in Lombardia si è fatta sentire in modo davvero drammatico, gli organizzatori hanno deciso di concentrare le forze su un singolo evento, che si preannuncia davvero di altissimo livello. Sarà insomma un lunedì da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo, con la diretta del Gran Trittico Lombardo 2020 che ci regalerà una gara inedita ma intrigante, per di più nel pieno di un mese di agosto che vede protagoniste assolute le gare italiane. Sabato infatti ci sarà la Milano Sanremo, il sabato successivo invece ci attende il Giro di Lombardia e il Gran Trittico Lombardo certamente sarà una fondamentale tappa di avvicinamento alle prime due classiche Monumento della stagione del ciclismo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GRAN TRITTICO LOMBARDO 2020

La diretta tv del Gran Trittico Lombardo 2020 sarà all’altezza di quanto ci attendiamo da una corsa che si annuncia affascinante: infatti sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due a partire dalle ore 14.45, dando così agli appassionati di ciclismo di vivere tutte le fasi decisive di questa corsa allo stesso tempo inedita e ricchissima di tradizione. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, segnaliamo poi la diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA GRAN TRITTICO LOMBARDO 2020: PERCORSO E CARATTERISTICHE

Presentando la diretta del Gran Trittico Lombardo 2020, abbiamo visto che questa corsa inedita racchiude in sé, per quanto possibile in una singola gara, elementi della Coppa Agostoni, della Coppa Bernocchi e della Tre Valli Varesine. Per la precisione, la partenza sarà da Legnano, dove alle ore 11.50 avrà luogo l’incolonnamento in Largo Tosi, mentre la partenza effettiva dal km 0 avrà luogo alle ore 12.00. Si passerà da Lissone e dopo 199,7 km l’arrivo sarà a Varese, dunque le fasi decisive della corsa ricalcheranno quelle della Tre Valli Varesine. La corsa si snoderà anzitutto nel Legnanese, con traguardi volanti a Busto Arsizio, San Giorgio su Legnano, Parabiago e Nerviano. Da qui, i corridori toccheranno Saronno, per poi arrivare in Brianza, a Limbiate e Lissone, dove è previsto un circuito di due giri e il rifornimento tra Locate Varesino e Tradate. Il Gran Trittico Lombardo 2020 toccherà poi Morazzone, Gazzada e Buguggiate, la corsa infine raggiungerà Varese per i quattro giri del circuito conclusivo con la salita del Montello, che porteranno all’arrivo in via Sacco, davanti ai Giardini Estensi, indicativamente alle ore 16.30. Di eccellente livello sarà la partecipazione anche di molte squadre World Tour: come stelle più luminose facciamo i nomi di Vincenzo Nibali e Greg Van Avermaet, che saranno di certo protagonisti sulle strade del Gran Trittico Lombardo 2020.

