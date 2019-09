Diretta Granada Barcellona/ Streaming video DAZN: Valverde senza Jordi Alba

Granada Barcellona, diretta dall’arbitro Guillermo Cuadra Fernández, sabato 21 settembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della Liga spagnola. I catalani finora nelle partite in casa non hanno fallito un colpo battendo Betis Siviglia e Valencia, ma in trasferta hanno sempre sofferto. Perdendo all‘esordio nella Liga contro l’Athletic Bilbao, pareggiando 2-2 a Pamplona contro l’Osasuna e anche in Champions League, strappando lo 0-0 a Dortmund solo grazie alle prodezze del portiere Ter Stegen. Il Granada è un avversario insidioso, che ha iniziato il suo cammino in campionato con un pirotecnico 4-4 in casa del Villarreal. Poi, dopo il ko interno di misura contro il Siviglia, ha ottenuto due vittorie esterne molto convincenti, 0-3 in casa dell’Espanyol e 0-2 sul campo del Celta Vigo.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Granada Barcellona, di questo sabato 21 settembre 2019 non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati DAZN che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI GRANADA BARCELLONA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Granada Barcellona, presso l’Estadio Nuevo Los Cármenes di Granada, sfida valevole per la quinta giornata della Liga spagnola. 4-2-3-1 per il Granada allenato da Martinez in campo con: Silva, Diaz, Duarte, Sanchez, Marin Ruiz, Herrera, Montoro, Puertas, Vico, Machis, Soldado. Risponderà il Barcellona allenato da Valverde con un 4-3-3 dove però mancherà Jordi Alba: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, De Jong, Busquets, Arthur, Messi, Griezmann, Suarez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Barcellona come favorito per la conquista dei tre punti contro il Granada. Vittoria casalinga offerta a una quota di 7.50, pareggio quotato 5.50 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 1.33. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.55 per l’over 2.5 e di 2.50 per l’under 2.5.





