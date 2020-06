Diretta Granada Getafe/ Streaming video DAZN: Bordalas sogna la Champions League!

Pubblicità

Granada Getafe, in diretta dal Estadio Nuevo Los Carmenes di Granada, è la partita in programma oggi, venerdi 12 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 19.30. Dopo il gustoso Derby di Siviglia occorso solo ieri sera, è con la diretta Grande Getafe che si entra nel vivo della ripresa della Liga, dopo i tre mesi di stop per la pandemia da coronavirus, e chiaramente anche nella 28^ giornata del primo campionato spagnolo. E ad attenderci, per immergerci nuovamente nel grande calcio iberico, è un vero big match, tra due formazioni a caccia di punti decisivi in chiave Europa in questo finale di stagione, certo unico nel suo genere (visto che pure verrà disputato a porte chiuse). Dopo infatti tre mesi di stop, la formazione biancorossa di Martinez è impaziente di agganciare finalmente la zona UEFA, pur partendo dalla nona piazza: non meno irrequieti ovviamente gli Azulones, che pure non potendo al momento competere per il titolo, pure ha tutte le carte in mano per strappare un inatteso quanto primo nella storia del club, pass per la prossima stagione della Champions League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Granada Getafe sarà trasmessa sul canale DAZN1, che come sapete è stato aperto anche ai clienti Sky (da almeno tre anni) al numero 209 del decoder. In alternativa ovviamente sarà possibile seguire la partita della Liga in diretta streaming video, installando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet sulla quale attivare il programma.

LE PROBABILI FORMAZIONI GRANADA GETAFE

Per la prima partita della Liga dopo lo stop di tre mesi al campionato per l’emergenza sanitaria, certo sia Martinez che Bordalas per disegnare le probabili formazioni della diretta Granada Getafe non potranno che utilizzare i loro titolari migliori: questi però al netto degli assenti e infortunati, che non saranno pochi in vista della 28^ giornata. Partendo dai padroni di casa ecco che i biancorossi questa sera si affideranno al classico 3-4-1-2, dove di sicuro mancherà al centro della difesa Duarte, squalificato: pure saranno pronti Sanchez e Vallejo, di fronte al numero 1 Silva. Per la mediana del Granada si faranno avanti poi Neva, Gonalos, Brice e il capitano Diaz, mentre l’attacco potrebbe venir affidato a Soldado e Fernandes, pure con Machis a disposizione. Per il Getafe dovrebbe invece essere via libera al 4-4-2 dove pure non mancheranno gli assenti, come Arambarri, Mata e Maksimovic, tutti fermi per squalifica. Ecco che allora la certezza in attacco sarà Molina, che potrebbe venir messo al fianco di Angelo Rodriguez: pronti Cucurella, Etebo e Kenedy nella mediana, mentre nella difesa le maglie degli Azulones saranno distribuite a Nyom, Djene, Etxeita e Suarez.

QUOTE E PRONOSTICO

Non è certo facile fissare un pronostico netto della diretta tra Granda e Getafe, considerato che si tratta del primo incontro dopo un lungo stop al campionato. Pure il portale di scommesse Snai non esita a dare il proprio favore agli ospiti, la cui vittoria nell’1×2, è stata data a 2.40, contro il più elevato 3.35 fissato per i biancorossi: il pareggio vale invece 2.95.



