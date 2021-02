Diretta/ Granada Napoli (Europa League) streaming video e tv: rilancio azzurro

DIRETTA GRANADA NAPOLI: GATTUSO CHIEDE CONTINUIÀ!

Granada Napoli, in diretta giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 21.00 presso l’Estadio Nuevo Los Cármenes, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I partenopei si rituffano nell’impegno europeo dopo la vittoria contro la Juventus e il fronte dell’Europa League può essere quello del rilancio definitivo per la squadra di Gattuso, che ha mancato di poco la finale di Coppa Italia ma ora può vivere ambizioni importanti a patto di fare sul serio sin da questi sedicesimi. Il Granada è in un momento complicato, 3 soli punti ottenuti nelle ultime 5 partite disputate nella Liga spagnola e squadra scivolata all’ottavo posto, fuori dalla zona europea.

Mentre il Granada ha vinto nelle ultime settimane solo la sfida di Copa del Rey contro i semi-dilettanti del Navalcarnero, il Napoli come detto si è rilanciato in zona Champions in Serie A grazie al sopra citato successo contro la Juve. Una partita che regala molto entusiasmo alla tifoseria, ma il Napoli dovrà superare quegli alti e bassi che hanno finora reso non del tutto soddisfacente la stagione della formazione partenopea.

DIRETTA GRANADA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Granada Napoli sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Tv8 e sul satellite sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GRANADA NAPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Granada e Napoli all’Estadio Nuevo Los Cármenes. I padroni di casa allenati da Diego Martínez Penas scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Silva; Vallejo, Sanchez, Duarte; Neva, Enteki, Montoro, Soro; Kenedy, Molina, Machis. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Bakayoko, Elmas; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Granada Napoli: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 7.50 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 1.40 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 4.25 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA