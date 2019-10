Diretta Grecia Bosnia/ Streaming video tv: i balcanici devono vincere (Europei 2020)

Grecia Bosnia, che viene diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer e si gioca alle ore 20:45 di martedì 15 ottobre, è valida per l’ottava giornata nel gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. All’OACA Spyros Louis di Atene i balcanici non possono sbagliare: la scintillante vittoria sulla Finlandia ha rimesso in corsa questa nazionale, che sembrava tagliata fuori e invece arriva a questo impegno con il terzo posto in classifica e soprattutto la sfida diretta a favore sia con la Finlandia che con l’Armenia, e la certezza di avere comunque un posto nei playoff avendo vinto il suo girone di Nations League. Tecnicamente la Grecia potrebbe ancora qualificarsi; perchè sia così però dovrebbe vincere le tre partite che restano da giocare e sperare che Finlandia e Armenia – come la stessa Bosnia – crollino improvvisamente. Considerato che in corsa c’è anche il Liechtenstein lo scenario è difficilmente percorribile, anche se gli ellenici hanno mostrato qualche buona cosa nella sconfitta di Roma contro l’Italia. Aspettando la diretta di Grecia Bosnia vediamo ora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco, valutando le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Grecia Bosnia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, non essendo una delle partite scelte per questo turno delle qualificazioni; non avrete a disposizione nemmeno un servizio ufficiale di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa sfida potrete comunque consultare il sito della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com e dal quale dovrete andare all’apposita sezione dedicata alla corsa verso gli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA BOSNIA

Grecia Bosnia dovrebbe essere affrontata da Johan Van’t Schip con il 4-3-3: invariata la difesa con Chatzidiakos e Siovas a protezione di Vlachodimos o Paschalakis (il portiere va ancora deciso), Koutris e Stafylidis in ballottaggio a sinistra con Bakakis che agirà sull’altra corsia. In mediana Kourbelis sarà stretto tra Bouchalakis e Zeca; nel tridente offensivo cercano posto Donis e Fetfatzidis, dovranno eventualmente soffiarlo a Limnios e Bakasetas che restano favoriti, così come Koulouris che partirà dalla sinistra. La Bosnia dovrebbe essere ancora senza Dzeko: dunque, Hodzic da prima punta con Visca e Gojak ai suoi lati. A centrocampo il regista sembra dover essere Cimirot con Pjanic, reduce dalla doppietta alla Finlandia, che sarà invece impiegato da mezzala; Saric sarà l’interno che opererà sul centrodestra; in difesa Kovacevic è favorito su Zukanovic per affiancare Bicakcic; il portiere sarà Sehic, con Kvrzic e Kolasinac che avranno una maglia come terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Grecia Bosnia è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, e secondo questo bookmaker i favori del pronostico vanno agli ospiti: in una situazione di equilibrio il segno 2 per la vittoria dei balcanici vale comunque 2,30 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, contro il valore di 3,40 che è stato posto sul segno 1 per il successo interno degli ellenici. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi farebbe intascare una cifra corrispondente a 3,05 volte quello che avrete puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA