Diretta Grecia Finlandia/ Streaming video tv: sarà festa per i finnici (Europei)

Grecia Finlandia, diretta dall’arbitro russo Aleksei Eskov questa sera, lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Spiros Louis di Atene, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Grecia Finlandia non avrà più molto da dire. I finlandesi arrivano all’appuntamento dopo essersi già giocati lo storico match point in casa contro il Liechtenstein: mai in precedenza la Finlandia si era qualificata ad una fase finale di un Europeo o di un Mondiale di calcio, ma stavolta Pukki e compagni ce l’hanno fatta e oggi si giocheranno l’ultimo match in casa di una Grecia che ha avviato un profondo ciclo di rifondazione, con gli olandesi Van’t Schip e Winter al timone per risollevare la squadra che non è mai stata davvero in lizza per la qualificazione a Euro 2020, anche se tre giorni fa ha vinto in Armenia. Troppo tardi però per sperare ancora…

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Grecia Finlandia non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA FINLANDIA

Andiamo adesso ad analizzare quelle che potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo in Grecia Finlandia, lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico Spiros Louis di Atene, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Grecia del CT Vant’ Schip schierata in campo con un 4-2-3-1: Paschalakis, Bakakis, Cahtzidiakos, Stafylidis, Giannoulis, Kourbelis, Galanopoulos, Limnios, Bakasetas, Mantalos, Pavlidis. Risponderà la Finlandia del CT Kanerva con un 4-4-2: Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Sparv, Kamara, Soiri; Pukki, Tuominen.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo anche al pronostico su Grecia Finlandia, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Partita con poco in palio, il fattore campo potrebbe favorire i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,00. Si sale poi a 3,40 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 3,85 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2, in caso di successo esterno della Finlandia.



