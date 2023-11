Diretta/ Grecia Francia (risultato finale 2-2): Mbappé manca il ko! (Euro 2024, 21 novembre 2023)

DIRETTA GRECIA FRANCIA (RISULTATO FINALE 2-2): MBAPPÉ MANCA IL KO!

Chiusura di partita con la Francia che cerca il contro-ribaltone e la Grecia che cerca di chiudere con almeno un punto contro i vicecampioni del mondo il girone di qualificazione. Saliba e Mbappé hanno le ultime chance ma non riescono a trovare la porta, si chiude sul 2-2 con la Francia che dopo 7 vittorie consecutive perde i primi punti nel cammino verso Euro 2024, chiudendo comunque da dominatrice nel girone. Terza la Grecia che ora proverà a trovare la strada verso la Germania attraverso i play off. (agg. di Fabio Belli)

GRECIA FRANCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Grecia e Francia sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno, incluso nella copertura Diretta Gol Euro 2024. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video tramite Now TV e Sky Go. Per farlo, è possibile scaricare le app ufficiali di queste piattaforme o accedere ai loro siti web utilizzando Smart TV o dispositivi mobili come computer, tablet, console o smartphone.

RIBALTONE, POI FOFANA!

Nella ripresa parte forte la Grecia con una conclusione di Ioannidis che non inquadra il bersaglio. Viene ammonito Fofana, quindi Samba è reattivo su un tentativo di Masouras. All’11’ arriva comunque il gol del pareggio della Grecia, con un gran sinistro di Bakasetas che si infila all’angolino. Al 16′ Giannoulis serve Ioannidis e arriva anche il sorpasso, con lo stadio dell’AEK Atene in delirio. Deschamps si gioca la carta Mbappé al posto di Lolo Muani, la Francia alza di nuovo il baricentro e al 29′ perviene al pareggio: proprio Mbappé serve Fofana che non lascia scampo a Vlachodimos per il 2-2. (agg. di Fabio Belli)

SBLOCCA KOLO MUANI!

La Francia insiste e al 33′ Fofana pesca con un passaggio filtrante Griezmann, che batte a rete di sinistro colpendo il palo. Ammoniti Dembelé e Bouchalakis, quindi non ha fortuna anche un tentativo mancino di Theo Hernandez. Cartellino giallo anche per Retsos, quindi al 42′ la pressione offensiva dei transalpini viene premiata: sblocca il risultato Kolo Muani su invito di Giroud. Si va all’intervallo con la Francia in vantaggio di misura ad Atene contro la Grecia. (agg. di Fabio Belli)

VLACHODIMOS ATTENTO

Al 6′ prima chance per la Francia con un cross di K0undé che trova l’inserimento di Rabiot, colpo di testa del centrocampista della Juventus che non inquadra però la porta della Grecia. Rispondono gli ellenici con un tentativo di Masouras che finisce fuori misura. Al 12′ Theo Hernandez innesca Dembelé che trova però la parata di Vlachodimos, che si ripete al quarto d’ora togliendo da sotto la traversa una gran botta di Griezmann. Risponde la Grecia al 19′, Bakasetas serve Bouchalakis che impegna l’estremo difensore transalpino Samba, quindi al 24′ sugli sviluppi di un calcio di punizione per la formazione di casa non ha fortuna un colpo di testa di Mavropanos. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA!

Pochissimi minuti al fischio d’inizio della diretta di Grecia Francia, questa partita in realtà nulla cambierà nel cammino delle due Nazionali nel girone B delle qualificazioni europee. La Grecia infatti sa di essere già destinata agli spareggi playoff che si giocheranno a marzo 2024, ci sono 12 punti finora raccolti in classifica dagli ellenici mediante quattro vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle precedenti sette giornate, con dodici gol segnati a fronte dei sei al passivo, che portano la differenza reti della Grecia a un comunque buono +6.

Musica naturalmente ben diversa per la capolista Francia, che ha conquistato con ampio anticipo la qualificazione per Euro 2024 grazie a sette vittorie sia altrettante partite giocate, che hanno portato ai Bleus transalpini evidentemente 21 punti in classifica, con ben 27 gol segnati e invece appena uno incassato per un fantastico +26 nella voce della differenza reti per la Francia. Le premesse sono queste, ma adesso speriamo di divertirci nella diretta di Grecia Francia, perché la partita comincia veramente! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRECIA FRANCIA: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Grecia Francia sono nove, possiamo quindi parlare di una sfida con tradizione più che discreta, considerando che la prima volta fu addirittura nel 1958. Il bilancio è fortemente sbilanciato in favore dei Bleus, come era d’altronde facilmente prevedibile: si contano infatti ben sette vittorie per la Francia, di cui l’ultima è stata naturalmente il successo casalingo per 1-0 di lunedì 19 giugno scorso per l’andata di questo girone delle qualificazioni europee, più un pareggio e una vittoria per la Grecia.

Il pareggio è decisamente datato, perché risale proprio a quel 1958, nel girone di qualificazione per gli Europei 1960: fu 1-1 in Grecia, ma in Francia vinsero i transalpini per 7-1. In compenso, la vittoria ellenica è ben più recente e soprattutto nobilissima, perché ottenuta nella sfida più prestigiosa fra le due Nazionali. Ci riferiamo ai quarti di finale di Euro 2004 in Portogallo, la Grecia vinse per 1-0 il 25 giugno a Lisbona con gol di Angelos Charisteas al 65’ minuto di gioco, poi gli ellenici sarebbero diventati addirittura campioni d’Europa in una delle imprese più clamorose della storia del calcio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRECIA FRANCIA: TUTTO DECISO!

Grecia Francia, in diretta martedì 21 novembre 2023 alle ore 20.45 presso la OPAP Arena di Atene di Atene, sarà una sfida valida per la decima giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. Per la Francia di Didier Deschamps, questa partita diventa una sorta di “amichevole” di preparazione in vista degli imminenti Europei, per i quali i Bleus hanno già ottenuto la qualificazione con ampio anticipo. Dopo il trionfo storico di sabato sera con il clamoroso 14-0 inflitto a Gibilterra, stasera si prospetta un test indubbiamente più significativo per la Francia, sia dal punto di vista agonistico che per fornire indicazioni utili al ct.

Per la Grecia, invece, sarà comunque un appuntamento molto prestigioso, giocato in casa contro la Francia, contro cui all’andata aveva subito una sconfitta di misura per 1-0 grazie a un rigore di Mbappè. Pertanto, di fronte al pubblico di casa, gli ellenici mirano a una performance da ricordare, che potrebbe fornire indicazioni importanti in vista degli spareggi di marzo. In quella fase, la Grecia si giocherà le proprie possibilità di qualificarsi per Euro 2024.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA FRANCIA

Le probabili formazioni della diretta Grecia Francia, match che andrà in scena alla OPAP Arena di Atene. Per la Grecia, Gustavo Poyet schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Kostantelias, Pavlidis, Masouras. Risponderà la Francia allenata da Didier Deschamps con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Samba; Koundé, Disasi, Saliba, Lucas Hernandez; Kamara, Fofana; Dembele, Griezmann, Mbappé; Giroud.

GRECIA FRANCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Grecia Francia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria della Grecia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Francia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.











