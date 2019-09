Diretta Grecia Liechtenstein/ Streaming video tv: a senso unico? (Europei 2020)

Grecia Liechtenstein, diretta dall’arbitro austriaco Alexander Harkam presso lo Stadio olimpico Spyros Louīs di Atene, è la partita valida per il girone J delle qualificazioni agli Europei 2020 che si disputa alle ore 20.45 di questa sera, domenica 8 settembre 2019. Grecia Liechtenstein non dovrebbe avere storia: il pronostico infatti sarà tutto per i padroni di casa ellenici contro la Nazionale del piccolo Stato alpino che non ha ancora raccolto nemmeno un punto ed è reduce dalla sconfitta per 5-0 di giovedì sul campo della Bosnia. Va però detto che anche la Grecia sta facendo molto male e vede assai lontana la possibilità di qualificarsi per Euro 2020. In classifica appena quattro punti, dei quali tre arrivati con la vittoria in Liechtenstein per 0-2 all’andata, pesa soprattutto come un macigno la sconfitta in Finlandia di tre giorni fa. Anche il secondo posto adesso appare molto lontano, la Grecia naturalmente oggi deve vincere per tenere accesa almeno la fiammella della speranza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bisogna sottolineare che la diretta tv di Grecia Liechtenstein non sarà garantita da canali televisivi italiani e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video. Informazioni importanti tuttavia potranno arrivare dalle due Federazioni e soprattutto dalla Uefa, in particolare grazie alla apposita sezione del sito all’indirizzo https://www.uefa.com/european-qualifiers/

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA LIECHTENSTEIN

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Grecia Liechtenstein. Gli ellenici allenati da John van’t Schip ripartono dal modulo 4-2-3-1 che però non ha evitato la sconfitta in Finlandia. Oggi il compito dovrebbe essere facile per la difesa con Manolas e pure alcuni ex “italiani” quali Papastathopoulos e Torosidis, mentre si dovrà scatenare l’attacco imperniato probabilmente su Koulouris come prima punta. Il Liechtenstein allenato da Helgi Kolvidsson dovrebbe invece proporre un 4-1-4-1 in cui il portiere B. Buchel rischia di avere molto da fare; ruolo importante per M. Buchel come regista basso, chissà invece se in attacco arriveranno palloni giocabili per la prima punta, probabilmente Gubser.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Grecia Liechtenstein in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai su questa partita. Naturalmente la Grecia è nettamente favorita e il segno 1 è quotato a 1,04. Si sale poi a 13,00 in caso di pareggio (segno X) ed infine una vittoria esterna del Liechtenstein varrebbe ben 45,00 volte la posta in palio per chi avrà osato puntare sul segno 2.



