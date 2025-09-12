Diretta Grecia Turchia streaming video tv: orario e risultato live della semifinale di Eurobaset 2025, un vero derby oggi venerdì 12 settembre

DIRETTA GRECIA TURCHIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente comincia la diretta Grecia Turchia. A livello di Campionati Europei, la Grecia vanta una lunga tradizione illuminata già da un bronzo nel 1949, poi ecco l’oro nel 1987 e l’argento nel 1989 per aprire un ciclo molto lungo anche se talora sfortunato (ben quattro quarti posti fra il 1993 e il 2007), che comunque ha portato un altro trionfo nel 2005 e il bronzo del 2009, che però era stata l’ultima volta prima di quest’anno in cui la Grecia aveva raggiunto una semifinale europea.

La Turchia curiosamente fu quarta proprio nel già citato 1949, ma poi in realtà è stata a lungo comprimaria, fino all’argento del 2001. Da allora sicuramente il livello è cresciuto, c’è stato anche l’argento mondiale del 2010 ma agli Europei non era più arrivata alcuna semifinale. Insomma, entrambe già hanno migliorato i loro risultati recenti, ma evidentemente solamente una sarà felice questa sera. La rivalità è fortissima in ogni campo, figuriamoci in una semifinale europea: cediamo quindi subito la parola alla diretta Grecia Turchia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GRECIA TURCHIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per gli appassionati sarà imperdibile e allora ricordiamo che la diretta Grecia Turchia in tv sarà per gli abbonati sui canali di Sky Sport. Molto ampia invece la possibilità di diretta streaming video con Sky Go e Now TV; ma anche DAZN e Courtside 1891.

UNA SEMIFINALE BOLLENTE

La rivalità è fortissima e renderà ancora più affascinante la semifinale serale di Eurobasket 2025: l’appuntamento con la diretta Grecia Turchia sarà alle ore 20.00 di oggi, venerdì 12 settembre 2025, presso la Xiaomi Arena di Riga, la capitale della Lettonia che sta ospitando tutta la fase finale degli Europei di basket 2025.

Possiamo dire che sia una semifinale meritata per entrambe le squadre, che hanno vinto i rispettivi gironi della prima fase e poi hanno superato anche i primi due turni della fase ad eliminazione diretta arrivando così a giocarsi le medaglie in questo torneo continentale che è già stato ricco di sorprese, con tante eliminazioni precoci per molte delle Nazionali più attese.

Tra le stelle ancora presenti c’è Giannis Antetokounmpo, il cui ruolo nella Grecia è di fondamentale importanza, come abbiamo visto anche nella vittoria contro l’Italia nella prima giornata della fase a gironi, per dare un fenomenale valore aggiunto a una Nazionale ellenica certamente molto forte nel suo complesso, che si basa sull’ossatura di Olympiakos e Panathinaikos.

Grandi squadre di club ed eccellenti giocatori non mancano d’altronde anche nella Turchia, che sta vivendo settimane esaltanti con le sue Nazionali: dopo avere sfiorato il Mondiale del volley femminile, come in Italia sappiamo benissimo, gli uomini del coach Ergin Ataman vanno a caccia della gloria ad Eurobasket 2025, con la diretta Grecia Turchia che avrà un sapore speciale sotto ogni punto di vista…

DIRETTA GRECIA TURCHIA: IL CONFRONTO FRA LE DUE NAZIONALI

Giunti alle semifinali, è sicuramente giusto fare un confronto fra i cammini delle due Nazionali in questo Europeo per introdurci alla diretta Grecia Turchia. Naturalmente ricordiamo bene che la Grecia arriva dal nostro girone: primo posto con quattro vittorie e una sconfitta, il debutto fu proprio con il successo contro gli Azzurri, poi ci fu lo scivolone contro la Bosnia che aveva aperto uno scenario in cui gli ellenici avrebbero potuto addirittura scivolare al quarto posto, ma la vittoria contro la Spagna ha rimesso tutto a posto, oltre ad avere mandato a casa gli iberici. Nell’ottavo contro Israele spiccano i 37 punti di Giannis, più corale è stata invece la bella vittoria per 87-76 nel quarto contro la Lituania.

Come accennato, anche la Turchia ha vinto il suo girone: percorso più lineare in un gruppo A con gerarchie più chiare, in ottica primo posto tutto si è deciso all’ultima giornata con il successo per 95-90 contro la Serbia per chiudere 5-0 con 28 punti di Alperen Şengün. In realtà poi c’è stato un clamoroso brivido nell’ottavo vinto a fatica per 85-79 contro la Svezia, rischiando quella che sarebbe stata senza dubbio la sorpresa più incredibile del torneo, la Turchia tuttavia ha fatto tesoro della lezione e ai quarti ha vinto più nettamente, 91-77 contro la Polonia. Questo è il percorso, ma oggi cosa ci dirà il super “derby” nella diretta Grecia Turchia?