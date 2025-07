Diretta Grecia Ungheria streaming video Rai: orario e risultato live della finale dei Mondiali pallanuoto 2025, torneo femminile.

DIRETTA GRECIA UNGHERIA: ECCO LA FINALE!

La diretta Grecia Ungheria ci dirà, a partire dalle ore 15:35 di mercoledì 23 luglio 2025, quale delle due nazionali vincerà la medaglia d’oro ai Mondiali pallanuoto 2025 femminile: una grande finale quella di Singapore, un match che era già andato in scena nel girone con vittoria delle magiare, ma che ora è diverso.

Questo perché una finale fa sempre discorso a se stante, e perché la Grecia ha dimostrato di potersela giocare con tutti: la semifinale è stata un capolavoro, un 14-10 contro gli Usa campioni uscenti e che hanno vinto quattro degli ultimi cinque titoli iridati.

Attenzione dunque alle elleniche, ma attenzione alle magiare che stanno provando a tornare fortissime come un tempo; forse lo sono già e lo dimostra la semifinale vinta contro la Spagna, ora le magiare potranno vendicare idealmente la finale persa l’anno scorso a Doha.

Da vedere cosa succederà in vasca a Singapore, sicuramente la diretta Grecia Ungheria ci farà divertire a prescindere dalla nazionale che riuscirà a vincere la medaglia d’oro, noi adesso ci tuffiamo nell’atmosfera di questo match che tra poco arriverà realmente a farci compagnia.

COME SEGUIRE LA DIRETTA GRECIA UNGHERIA IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv di Grecia Ungheria saremo su Rai Sport, trasmissione in chiaro per una finale che andrà anche in diretta streaming video su Rai Play. CLICCA QUI PER GRECIA UNGHERIA SU RAIPLAY

DIRETTA GRECIA UNGHERIA: FINALE IN EQUILIBRIO

Sarà una finale sulla carta in equilibrio questa diretta Grecia Ungheria, che deciderà i Mondiali pallanuoto 2025: le due nazionali hanno tutto per primeggiare, lo hanno fatto vedere nel corso del torneo ma, idealmente, anche nei tornei recenti anche se alle Olimpiadi entrambe hanno fatto flop, le elleniche eliminate dall’Australia e le magiare fatte fuori dagli Usa in una partita con pochissimi gol e risolta all’ultima, tanto che era terminata 5-4. Abbiamo già detto che nel girone di questi Mondiali l’Ungheria ha vinto la sfida diretta: è finita 10-9, decisiva per il primo posto, ed era lo scorso 11 luglio.

Sono passate meno di due settimane, il contesto è differente e anche il fatto che, in virtù di questo successo, la nazionale ungherese abbia giocato una partita in meno può essere indifferente perché comunque c’è stato tutto il tempo per recuperare. È sicuramente un peccato che in finale ai Mondiali pallanuoto 2025 non sia arrivata l’Italia: il Setterosa è stato una delle nazionali ad aver saggiato la ritrovata potenza magiara, perdendoci nei quarti di finale. Adesso è davvero tutto apparecchiato per la diretta Grecia Ungheria, si tratta solo di aspettare la prossima medaglia d’oro ai Mondiali.