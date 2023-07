Diretta Grecia Ungheria/ Streaming video Rai: la finale, Mondiali pallanuoto 2023 (oggi 29 luglio)

Grecia Ungheria, in diretta dalla Marine Messe di Fukuoka, si giocherà alle ore 11.00 della mattina italiana (le ore 18.00 locali) di oggi, sabato 29 luglio. In palio ci sarà il tetto del mondo, infatti l’appuntamento è con la finale dei Mondiali di pallanuoto maschile 2023 in corso appunto nella città nipponica di Fukuoka. La Grecia conferma la crescita degli ultimi anni: argento olimpico a Tokyo, bronzo mondiale l’anno scorso, cerca adesso di diventare per la prima volta la Nazionale più forte del mondo.

L’Ungheria invece vanta una tradizione leggendaria, ma arrivava da qualche anno di transizione e allora questa finale potrebbe rimettere al centro del mondo la pallanuoto magiara, esattamente 10 anni dopo l’ultima volta. Peccato per il Settebello, che avrebbe potuto fare di più ma è uscito in modo beffardo, ai rigori dei quarti contro la Serbia, ma questo evidentemente non è il momento per analizzare i rimpianti dell’Italia: stiamo per assistere alla finale dei Mondiali di pallanuoto 2023, che cosa ci dirà la diretta di Grecia Ungheria?

DIRETTA GRECIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Grecia Ungheria sarà garantita dalla Rai, da programmazione dovrebbe essere su Rai Sport, canale tematico che trovate al numero 58 e che trasmette la finale dei Mondiali nuoto 2023 per il torneo di pallanuoto maschile. Ricordiamo che sarà possibile seguire le immagini di Grecia Ungheria anche in diretta streaming video, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI GRECIA UNGHERIA

DIRETTA GRECIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Grecia Ungheria, facciamo il punto sul cammino che ha portato queste due squadre alla finale in questi Mondiali di pallanuoto maschile 2023 a Fukuoka. La Grecia ha vinto il girone A, evitando così gli spareggi playoff e tornando in acqua per un vibrante quarto di finale, vinto per 10-9 contro il Montenegro. Molto più facile la semifinale, vinta con un perentorio 13-7 contro la Serbia, che evidentemente aveva dato tutto nel quarto contro l’Italia – questo tuttavia nulla toglie al cammino della Grecia, fatto di cinque vittorie in altrettante partite disputate.

Il ruolino di marcia è d’altronde stato lo stesso per l’Ungheria, che ha vinto il girone C davanti alla Croazia qualificandosi immediatamente per i quarti di finale. Qui ecco la vittoria per 13-12 contro gli Usa, partita comunque sempre condotta, salvo il tentativo di rimonta in extremis da parte degli americani. Discorso ben diverso per la semifinale, vinta per 12-11 contro la Spagna al termine di un incontro con i magiari sempre all’inseguimento, ma capaci infine di un meraviglioso ribaltone finale. Fin qui il cammino, ma chi saprà salire oggi sul tetto del mondo? Questa è la domanda che ci accompagna verso la diretta di Grecia Ungheria…

