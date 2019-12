Diretta Gregorio Paltrinieri/ 1500 sl streaming video Rai, Europei nuoto vasca corta

La diretta dei 1500 sl con Gregorio Paltrinieri sarà il pezzo forte in ottica italiana del programma odierno agli Europei di nuoto in vasca corta 2019 a Glasgow. L’appuntamento con questa diretta sarà alle ore 19.36 italiane (le 18.36 di Glasgow), quando da calendario è fissata appunto la finale dei 1500 sl maschili nella manifestazione continentale in vasca corta (25 metri). Tantissime vasche di conseguenza attendono Gregorio Paltrinieri e tutti i protagonisti della gara più lunga del nuoto in corsia: il campione olimpico cercherà di riconquistare la vetta d’Europa in vasca corta rinverdendo i fasti di Netanya 2015, quando Paltrinieri si laureò campione continentale stabilendo in 14’08”06 anche il nuovo record del Mondo sui 1500 sl in vasca da 25 metri. Glasgow porta ricordi agrodolci per Greg, che un anno e mezzo fa nella città scozzese visse gli Europei estivi in vasca lunga non al massimo della condizione di forma, portando comunque a casa l’argento negli 800 e il bronzo nei 1500. Oggi Gregorio Paltrinieri riuscirà a salire anche l’ultimo gradino del podio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La finale dei 1500 sl maschili con Gregorio Paltrinieri sarà visibile in diretta tv all’interno naturalmente della diretta su Rai Sport della sessione serale odierna degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 a Glasgow. Di conseguenza sarà anche garantita per tutti la diretta streaming video gratuita tramite il servizio garantito da Rai Play, con sito oppure app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI: LA FINALE DEI 1500 METRI SL

Dunque andiamo adesso a presentare più nel dettaglio la diretta che attende Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 metri sl maschili in questi Europei in vasca corta. Forte del miglior tempo di qualificazione ottenuto ieri mattina in 14’18″10, sarà proprio Paltrinieri ad occupare la corsia 4 che nel nuoto spetta all’atleta con il miglior tempo nel turno precedente (nei 1500 naturalmente le batterie promuovono direttamente alla finale). Va detto che l’Italia avrà in gara questa sera ben due nuotatori: ci sarà infatti anche Domenico Acerenza, che proverà a recitare da outsider dalla corsia 1. In questi ultimi anni però l’Europa è diventata il cuore dei 1500 sl: tutti i più forti interpreti della specialità arrivano dal Vecchio Continente e di conseguenza per Gregorio Paltrinieri si annuncia grande battaglia in particolare con l’ucraino Mykhaylo Romanchuk e il norvegese Henrik Christiansen, che non a caso gareggeranno ai fianchi di Greg, rispettivamente in corsia 5 e in corsia 3. Gli altri finalisti saranno l’ungherese Akos Kalmar in corsia 2, il ceco Jan Micka che gareggerà in corsia 6, il francese David Aubry in corsia 7 ed infine il tedesco Sven Schwarz, il quale nuoterà evidentemente nella corsia 8.



