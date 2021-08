Diretta/ Groningen Venezia streaming video tv: ultimo test olandese (amichevole)

DIRETTA GRONINGEN VENEZIA: BUON TEST PER I LAGUNARI!

Groningen Venezia, in diretta venerdì 6 agosto 2021 alle ore 18.30 presso l’Euroborg di Groningen, sarà una sfida amichevole che chiuderà la tournée nei paesi bassi della formazione lagunare, neopromossa in Serie A dopo ben 19 anni di attesa e innumerevoli vicissitudini. Dopo le sfide contro Utrecht e Twente, il Venezia chiude il suo tour olandese contro un’altra formazione di classifica medio-alta nell’Eredivisie, capace di chiudere l’ultimo campionato al settimo posto in classifica. Il Groningen è il club che ha provato a rilanciare la parte finale di carriera di Arjen Robben, che dopo tanti infortuni non sarà ai nastri di partenza in questa stagione. Il Venezia sta affrontando queste sfide internazionali per migliorare sempre più la condizione e farsi trovare pronto a una massima serie competitiva, ma che i lagunari vogliono tenersi stretta dopo l’impresa compiuta negli scorsi play off di Serie B. Contro Chievo, Lecce e Cittadella, gli arancioneroverdi si sono guadagnati la Serie A sul campo e cercheranno di mantenerla, anche se negli ultimi anni la classifica dice che le neopromosse non hanno mai avuto vita facile.

DIRETTA GRONINGEN VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia circa la diretta tv di Groningen Venezia: la partita sarà infatti trasmessa su Sportitalia, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti al numero 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la possibilità di diretta streaming video, basterà consultare senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GRONINGEN VENEZIA

Le probabili formazioni di Groningen Venezia, match che andrà in scena all’Euroborg di Groningen. Per il Groningen, Danny Buijs schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leeuwenburgh, De Leeuw, El Hankouri, El Massaoudi, Kasanwirjo, Matusiwa, Ngonge, Postema, Suslov, Sverko, Te Wierik. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Zanetti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni; Schnegg; Heymans, Crnigoj, Peretz; Aramu, Forte, Johnsen.

